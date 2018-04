Donna uccisa a Genova - fermato il marito : Genova, 10 apr. (Adnkronos) - E' stato rintracciato la scorsa notte e fermato dalla polizia Javier Napoleon Pareja Gamboa, 52enne marito di Jenny Angela Reyes Coello, la Donna trovata morta in casa la scorsa domenica con ferite da arma da taglio a Genova nel suo appartamento in via Fillak, nel quart

Furgone piomba su gruppo in attesa del pullman : una Donna uccisa - 4 feriti : Il Furgone ha investo un gruppo che attendeva il pullman per una gita. La vittima è una 75enne, gravi due amici, tra i feriti anche il conducente del veicolo che ha riportato un trauma cranico.Continua a leggere

Donna uccisa in via Fillak a Genova : L’uomo è stato individuato e ammanettato dalla polizia in passeggiata a Voltri poco prima dell’alba. Aveva ancora addosso i vestiti sporchi di sangue

Donna uccisa in casa a Genova - il marito è irreperibile da 36 ore - : La Donna, è stata trovata morta nella sua abitazione di Certosa con una coltellata al cuore. I carabinieri hanno diramato l'identikit dell'uomo che era da poco tornato dall'Ecuador per tentare un ...

Donna uccisa in casa a Genova - il marito è irreperibile da 36 ore : Donna uccisa in casa a Genova, il marito è irreperibile da 36 ore La Donna, è stata trovata morta nella sua abitazione di Certosa con una coltellata al cuore. I carabinieri hanno diramato l’identikit dell’uomo che era da poco tornato dall’Ecuador per tentare un riavvicinamento con la moglie Parole chiave: ...

Sesto San Giovanni - Donna uccisa con coltello nel petto/ Milano : “forse suicidio” - ma no biglietti d’addio : Milano, donna morta in casa con coltello nel petto, ultime notizie, Sesto San Giovanni: corpo in decomposizione. Il macabro ritrovamento e le piste sul suicidio(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 16:55:00 GMT)

Donna uccisa in casa a Genova - si cerca il marito - : La vittima è stata trovata sul divano con una ferita provocata da un'arma da taglio. A dare l'allarme la mamma che non riusciva a mettersi in contatto con lei

Donna uccisa in casa a Genova - si cerca il marito : Una Donna di 46 anni è stata uccisa a Genova, nell'appartamento in cui abitava. I carabinieri stanno cercando di rintracciare il marito della vittima, Angela Jenny Reyes Coello, di origini ...

Donna uccisa in casa a Genova - si cerca il marito : Donna uccisa in casa a Genova, si cerca il marito La vittima è stata trovata sul divano con una ferita provocata da un'arma da taglio. A dare l'allarme la mamma che non riusciva a mettersi in contatto con lei Parole chiave: Genova ...

Donna uccisa in casa a Genova : si cerca il marito : Una Donna di 46 anni di origini sudamericane, Angela Jenny Reyes Coello, è stata trovata uccisa oggi nel suo appartamento in via Fillak a Genova. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di rintracciare il marito. Secondo quanto si appreso, un'amica era con lei e il marito la scorsa notte fino alle 4 e quando se ne è andata via i due stavano litigando.Secondo le prime informazioni, a lanciare l'allarme è ...

San Bruno - Donna spara davanti al quartier generale di YouTube : "Molti feriti - uccisa l'assalitrice" : Spari nei pressi del quartier generale di YouTube a San Bruno, in California, non distante da San Francisco. La polizia ha circondato la zona e ha bloccato la circolazione del traffico: ci sono dei...

Sarzana - Donna di 53 anni uccisa in casa a colpi di forbice dal fidanzato : Sarzana, donna di 53 anni uccisa in casa a colpi di forbice dal fidanzato Il corpo della donna, ormai senza vita, è stato trovato dai carabinieri, allertati dai vicini di casa che questa mattina avevano sentito una confusione sospetta.Continua a leggere Il corpo della donna, ormai senza vita, è stato trovato dai carabinieri, allertati dai […]

Sarzana - Donna di 53 anni uccisa in casa a colpi di forbice dal fidanzato : Il corpo della donna, ormai senza vita, è stato trovato dai carabinieri, allertati dai vicini di casa che questa mattina avevano sentito una confusione sospetta.Continua a leggere

Donna uccisa a coltellate e colpi di forbice. Fermato il compagno : Sarzana , La Spezia, , 3 aprile 2018 - Una Donna di 53 anni , italiana, è stata trovata senza vita dai carabinieri all'interno della sua abitazione a Sarzana, in provincia di La Spezia. La Donna ...