Djokovic torna alle origini | dopo Agassi-Stepanek | c' è coach Vajda per Montecarlo

sport.sky

: Clamoroso ritorno alle origini per #Djokovic! Dopo la separazione da #Agassi e #Stepanek, Nole torna ad allenarsi… - WeAreTennisITA : Clamoroso ritorno alle origini per #Djokovic! Dopo la separazione da #Agassi e #Stepanek, Nole torna ad allenarsi… - MarcoDeiana1979 : RT @WeAreTennisITA: Clamoroso ritorno alle origini per #Djokovic! Dopo la separazione da #Agassi e #Stepanek, Nole torna ad allenarsi con… - MilenaVillano : RT @WeAreTennisITA: Clamoroso ritorno alle origini per #Djokovic! Dopo la separazione da #Agassi e #Stepanek, Nole torna ad allenarsi con… -

(Di martedì 10 aprile 2018) Il video di 'Sportinovosky' mostra il serbo impegnato in qualche scambio con l'ex pro ceco, due titoli vinti in carriera da giocatore e 34° al mondo come best ranking. Il rapporto si era interrotto ...