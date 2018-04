“Divorata dalle formiche” Un ritrovamento terrificante Esce con il cane e dalla fogna

caffeinamagazine

(Di martedì 10 aprile 2018) Quella mattina Charmaine Keevy, 63 anni, era uscita di buon ora per la quotidiana passeggiata con il suo. Mentre camminava ha sentito un mugolio e lì per lì ha pensato che si trattasse di un gattino. Non ha dato troppo peso alla cosa, ma il suo animale a un tratto a iniziato ad abbaiare e tirare in direzione di una grata che separava lastrada. A quel punto si è accovacciata e si è resa conto che quello che aveva di fronte era tutt’altra cosa, quello che le pareva il verso di un gatto era il vagito di un neonata. Non ha perso tempo Charmaine e ha iniziato subito a sbracciarsi in cerca di aiuto da parte degli automobilisti. Grazie intervallato di Cornie Viljoen, 60 anni, è riuscita a salvare la bambina appena nata abbandonata nelladi Port Elizabeth, Sud Africa. I due non si sono persi d’animo e hanno afferrato una barra d’acciaio per sollevare la ...