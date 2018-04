meteoweb.eu

: #Ricerca #Neuroscienze #Distonia: Cellule iperattive e un fattore di crescita fuori controllo indicano nuove piste… - SantaLuciaIRCCS : #Ricerca #Neuroscienze #Distonia: Cellule iperattive e un fattore di crescita fuori controllo indicano nuove piste… -

(Di martedì 10 aprile 2018) Il 22 maggio dell’anno 1832 il pianista e compositore Robert Schumann annotava nel suo diario: “Il terzo dito sembra veramente irreparabile”. Solo un anno prima nello stesso diario si legge il triste rammarico di chi aveva sognato di dedicare alla musica tutta la propria vita: “Se solo non avessi le dita e potessi suonare per altri semplicemente con il mio cuore!”. Le ricerche storiche di medici e musicisti hanno diagnosticato in tempi molto più recenti che Robert Schumann deve essere stato affetto da unamuscolare che gli aveva colpito il dito medio della mano destra. Oggi la “del musicista” è una patologia nota così come lo è l’analogo “crampo dello scrivano”. Forme cosiddette focali di, ovvero che colpiscono un punto specifico del corpo, un arto utilizzato con particolare intensità dalla persona. Come se la patologia fosse una conseguenza di “iperattività”, ...