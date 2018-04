Diritto Autore | Battelli M5S | «Stop al monopolio Siae | sì a libertà di scelta»

23 APRILE A BROLO 3Giornata del Libro e del Diritto d'Autore con Carola Augello : La prima edizione si è tenuta nel 1996 a seguito di una risoluzione dell'Unesco , l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, dell'anno precedente. Da allora viene ...

Privacy : Gasparri - Onu colpisca potentati economici e si tuteli Diritto autore : Roma, 21 mar. (AdnKronos) – Colpire veri e propri potentati economici anche con l’intervento dell’Onu e intervenire per tutelare il diritto d’autore, per poter distinguere le informazioni vere da quelle false. Per il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri sono questi gli insegnamenti che si ricavano dalla vicenda di Cambridge Analytica.“Se non si interviene per fermare questi veri e propri potentati della rete, ...

Privacy : Gasparri - Onu colpisca potentati economici e si tuteli Diritto Autore (2) : (AdnKronos) – “Rischiamo di colpire mortalmente il commercio, lo spettacolo, la cultura -prosegue l’esponente azzurro- e contro potentati come quelli di Zuckerberg e Bezos i singoli Stati possono poco o nulla, occorre un intervento a livello internazionale prima che sia troppo tardi. Sul piano economico, perchè è ridicolo fissare una web tax al 3 per cento, quando dovrebbe essere almeno del 30 per cento; e sul piano ...

Dal Diritto all’oblio a quello d’autore : ecco come far rimuovere articoli o video dal web : Fare rimuovere un video dal web è difficile ma non impossibile. La legge è chiara: i provider non hanno un obbligo di filtraggio preventivo, ma devono intervenire se sanno che la...

I graffiti sono protetti dal Diritto d’autore? : Se ne è parlato nelle ultime settimane dopo una controversia tra l'azienda di moda H&M e un artista americano The post I graffiti sono protetti dal diritto d’autore? appeared first on Il Post.

Elezioni - il Foglio : “Candidato M5s condannato e prescritto per violazione del Diritto d’autore”. Lui : “Sono pulito” : Dieci anni fa è stato condannato a sei mesi e a duemila euro di multa. Il motivo? Nel 2000 era stato stato sospreso mentre “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso abusivamente duplicava o riproduceva a fine di lucro, 308 cd per videogiochi e 57 cd musicali”. Una condanna per cui il giudice aveva stabilito la non menzione nel casellario giudiziario. Per questo motivo Antonio Tasso si è potuto candidare nelle liste del Movimento 5 ...

Giudice Usa : incorporare un tweet può violare il Diritto d’autore : Giudice Usa: incorporare un tweet può violare il diritto d’autore Giudice Usa: incorporare un tweet può violare il diritto d’autore Continua a leggere L'articolo Giudice Usa: incorporare un tweet può violare il diritto d’autore sembra essere il primo su NewsGo.

Usa : embeddare una foto da Twitter può violare il Diritto d'autore : Un'azione che viene fatta spesso nelle redazioni dei giornali online, "embeddare" (cioè incorporare) una foto o un video, potrebbe violare il copyright. Lo ha stabilito un giudice di una corte federale di New York, dopo una causa che aveva intentato un fotografo, Justin Goldman, contro alcune testate online. Lui aveva twittato una foto del campione di football americano Tom Brady e quello scatto era finito in diversi siti ...