Diritti tv | Lega A | Mediapro lavora bene

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Brunelli (Lega Calcio) : «Sereni e fiduciosi - Mediapro lavora bene» : «Siamo sereni e fiduciosi , quelli di Mediapro sanno fare il loro mestiere molto bene, e il bando lo dimostra, se letto bene». Così il dg della Lega Serie A, Marco Brunelli , sul bando dei Diritti tv del campionato, per cui l'intermediario spagnolo attende offerte entro il 21 aprile, ma non ha escluso di procedere con le trattative private fino a giugno. «I tempi sono quelli che ci hanno già indicato, è un ...

Diritti tv - mediapro versa l'acconto del 5% alla Lega : appena stato notificato alla Lega calcio di serie A il versa mento del l'acconto per i Diritti tv 2018-21 da parte di mediapro . Il gruppo audiovisivo spagnolo, vincitore del bando in qualità di ...

Diritti tv - Mediapro ha versato in Lega Calcio l'acconto di 50 milioni : ROMA - E' appena stato notificato alla Lega Calcio di serie A il versamento del l'acconto per i Diritti tv del triennio 2018-21 da parte di Mediapro . Il gruppo audiovisivo spagnolo, vincitore del ...

Diritti tv - Mediapro ha versato in Lega Calcio l'acconto di 50 milioni : MILANO - E' appena stato notificato - apprende l'Ansa - alla Lega Serie A il versamento del l'acconto per i Diritti tv del triennio 2018-21 da parte di Mediapro . Il gruppo audiovisivo spagnolo, ...

Diritti tv - arrivato in Lega Serie A l'anticipo di 50 milioni di Mediapro : È appena stato notificato - apprende l'agenzia Ansa - alla Lega calcio di Serie A il versamento dell'acconto per i Diritti tv del triennio 2018-21 da parte di Mediapro . Il gruppo audiovisivo spagnolo, ...

Diritti tv Serie A - filtra ottimismo dopo vertice tra Mediapro - Infront e Lega : Continuano gli incontri per sbloccare l'empasse sui Diritti tv della Serie A: passi in avanti dopo il vertice a tre a Milano. L'articolo Diritti tv Serie A, filtra ottimismo dopo vertice tra Mediapro , Infront e Lega è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv : la Lega fa assemblea il 27 marzo : I Diritti tv saranno al centro della prossima assemblea della Lega Serie A, convocata dal commissario Giovanni Malagò, non a Milano ma a Roma, presso il Salone d’onore del Coni, martedì 27 marzo alle 16. La riunione sarà preceduta alle 15 da un incontro fra i rappresentanti dei venti club con il capo della Polizia, Franco Gabrielli, in cui si affronterà il tema della sicurezza negli stadi. Dopo la nomina del presidente Gaetano Miccichè ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - con ok condizionato a MediaPro niente canale Lega : Dopo l'accordo tra la Lega Calcio ed il colosso catalano MediaPro sui Diritti tv per la trasmissione delle partite di Serie A è arrivato il via libera dell'Antitrust all'operazione. Un ok condizionato però al rispetto da parte della società di Barcellona, recentemente finita sotto il controllo dei cinesi del fondo Orient Hontai, di modalità eque per l'attività di intermediazione dei Diritti audiovisivi ad altri ...