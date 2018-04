Diritti tv | l' accordo tra Sky e Mediaset favorisce il canale della Lega

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Roures (MediaPro) : «Accordo Sky-Mediaset cambia mercato» : L’accordo tra Mediaset e Sky Italia — che potrebbe portare a ridimensionare il ruolo di Premium, la pay tv del Biscione — cambia la situazione del mercato dei Diritti reelativi al calcio e potrebbe rendere la Lega Serie A “più recettiva” alla proposta di Mediapro di creare un canale dedicato al campionato da distribuire su diverse piattaforme. E’ quanto sostiene in un’intervista a Reuters Jaume ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Miccichè : «Accordo Sky-Mediaset non cambia nulla» : Almeno ufficialmente, non si registrano particolari allarmi fra i club di Serie A dopo l'accordo fra Sky e Mediaset che ha cambiato lo scenario del mercato televisivo italiano mentre entrava nel vivo la partita dei Diritti tv, con oltre un miliardo a stagione in palio per la Lega. In attesa del bando con cui Mediapro in serata renderà noti i pacchetti con cui intende rivendere le partite del campionato rientrando dell'investimento, in ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - dopo accordo Sky - Mediaset MediaPro aspetta nuovi incontri : L'intesa 'win-win' tra Sky e Mediaset per lo scambio di piattaforme e l'avvio della cessione di parte delle attività di Premium rafforza entrambi i gruppi creando problemi a Vivendi che progetta un gruppo media 'latino', ma nei fatti rende più facile un accordo tra i francesi e il Biscione. Intanto MediaPro fa riferimento anche all'intesa ...

PSG - accordo con Desports per lo sfruttamento dei propri Diritti commerciali in Cina : Il club parigino ha siglato un'intesa con la società di marketing che dovrebbe portare diversi milioni di euro, utili per il rispetto del Financial Fair Play. L'articolo PSG, accordo con Desports per lo sfruttamento dei propri diritti commerciali in Cina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - Mediapro ottimista : 'Fiduciosi in accordo definitivo con la Lega' : 'Crediamo che il nostro progetto e la nostra offerta siano molto buoni, quindi nutriamo grandi speranze che tutto finisca in un accordo definitivo'. È fiducioso nell'esito della trattativa con la Lega ...

Benet (MediaPro) : «Grandi speranze per accordo Diritti tv con Lega Serie A» : «Crediamo che il nostro progetto e la nostra offerta siano molto buoni, quindi nutriamo grandi speranze che tutto finisca in un accordo definitivo». È fiducioso nell'esito della trattativa con la Lega Calcio Taxto Benet, uno dei soci fondatori di Mediapro, che conversando con l'Adnkronos conferma che «dovrebbe concludersi il prossimo lunedì» la tratt...

La BBC ai aggiudica i Diritti tv per gli highlights della Premier League : accordo da 240 milioni : La BBC si è aggiudicata i diritti tv per la Premier League per i prossimi tre anni L'articolo La BBC ai aggiudica i diritti tv per gli highlights della Premier League: accordo da 240 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv - Sky e Mediaset non trovano l'accordo con la Lega. Si apre la pista Mediapro : ... siglato accordo con Sky Formula 1, Sky si aggiudica i Diritti tv per i prossimi tre anni Diritti Tv Serie A, perchè l'asta è fondamentale ? Sampdoria-Roma, diretta tv e live streaming recupero serie ...

Accordo Chelsea-Doyen : i blues puntano a massimizzare i ricavi dai Diritti d’immagine : Il Chelsea ha firmato una partnership biennale con Doyen Global per migliorare i propri ricavi commerciali L'articolo Accordo Chelsea-Doyen: i blues puntano a massimizzare i ricavi dai diritti d’immagine è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - ufficiale la svolta per la Champions League : i dettagli dell’accordo tra Sky e Rai : In tema di calciomercato il mese di gennaio è caratterizzato da molte trattative. Il primo mese dell’anno però è il momento in cui si tratta anche per i Diritti televisivi dei maggiori eventi sportivi. Mentre Mediaset si è assicurata tutte le gare dei Mondiali di Russia 2018, che andranno in onda in chiaro, la Rai a risposto accaparrandosi i Diritti di alcune delle gare del prossimo triennio di Champions League. Nell’accordo con Sky ...