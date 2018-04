DiMartedì prima del secondo giro di consultazioni | anticipazioni 10 aprile

televisione

: #DiMartedì prima del secondo giro di consultazioni: #anticipazioni #10aprile - TELEVISIONEit : #DiMartedì prima del secondo giro di consultazioni: #anticipazioni #10aprile - annaviz1 : @Cartabiancarai3 @diMartedi Mi raccomando, stasera come prima e importante notizia parlate di Jacoboni...non sia ma… - cicciofontana64 : @diMartedi @alebarbano Se essere democratico vuol dire salvare gli interessi prima delle persone ...affrontiamo pur… -

(Di martedì 10 aprile 2018) O, in alternativa, in streaming sul sito di La7 ., ospiti e temi di questa sera Dopo la fumata nera del primo, il presidente della Repubblica Mattarella è pronto per la seconda ...