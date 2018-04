Digitalizzazione a passo di lumaca

huffingtonpost

(Di martedì 10 aprile 2018) Si registra qualche luce ma anche molte ombre lungo il percorso di realizzazione dell'identità digitale e della password unica per utilizzare i servizi offerti dalla pubblica amministrazione. Il target stabilito nel decreto della presidenza del Consiglio del 24 ottobre 2014 sullo Spid (Sistema pubblico di identità digitale), fissato alla fine di marzo 2018, non è purtroppo stato raggiunto.Entro quella data, le pubbliche amministrazioni che offrono servizi su internet avrebbero dovuto attrezzarsi per concedere ai cittadini un accesso anche tramite Spid, permettendo agli utenti di evitare le code agli sportelli e utilizzando un'unica password, e non una diversa per ogni pubblica amministrazione.La mancanza di sanzioni per le amministrazioni inadempienti non ha aiutato il successo dell'iniziativa. I dati ufficiali aggiornati a fine dicembre indicano l'attivazione di ...