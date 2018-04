Dicono sempre che non ci sono rischi | ma poi L' ironia della Gialappas' al

huffingtonpost

: @danilo71L Fino al mixed Tag team match (match della serata?) ottimo davvero, poi cala... Il main event non l'ho tr… - Hegel77 : @danilo71L Fino al mixed Tag team match (match della serata?) ottimo davvero, poi cala... Il main event non l'ho tr… - DAMICOYago : RT @Storace: E chi credevo nella rivoluzione... Invece, se dicono che i vitalizi costano 200 milioni e se ne risparmieranno solo 76 vuol di… - deeplyfree3 : RT @Storace: E chi credevo nella rivoluzione... Invece, se dicono che i vitalizi costano 200 milioni e se ne risparmieranno solo 76 vuol di… -

(Di martedì 10 aprile 2018) "che non ci, ma poi sappiamo come va a finire". L'Gialappa's band sbarca al Salone del risparmio di Milano durante la presentazione degli investimenti flessibili da parte di Axa Im Italia. Il trio comico, composto da Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci, si destreggia tra ragionamenti economici e prospettive finanziarie, accompagnando la platea e i relatori con battute al vetriolo e gag.Umorismo a parte, l'analisi di mercato di Alessandro Tentori, chief investment officer di Axa Im Italia, ha affrontato il tema degli investimenti flessibili in un contesto di bassi tassi d'interesse e mercati azionaripiù volatili, non tralasciando alcuni argomenti di interesse internazionale, come l'andamento e le prospettive dell'economia americana.Le economie globali, è il ragionamento, continuano a espandersi, sia nell'eurozona ...