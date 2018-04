Di Maio | vedere ora Salvini per cosa? Aspetto tutto il Pd

Governo - Di Maio : vedere Salvini ora non ha senso. Aspetto tutto il Pd - : Il leader pentastellato al segretario del Carroccio: "La questione è molto semplice: ci vediamo per fare cosa? Se dobbiamo vederci per discutere di Berlusconi non serve'". Atteso per stasera il ...

Governo : Di Maio - vedere Salvini ora non ha senso - aspetto tutto Pd : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – vedere Matteo Salvini prima di salire al Colle per il secondo giro di consultazioni? “La questione è molto semplice: ci vediamo per fare cosa? Dobbiamo chiarire un paio di premesse, e valgono sia per il Pd sia per la Lega. Prima di tutto, qualunque tipo di contratto di Governo partirà dai nostri temi. Poi inizierà la contrattazione con gli altri”. Lo dice il capo politico e candidato premier del M5S ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 aprile : L’intervista – Di Maio sul secondo round M5S : “Vedere Salvini ora non avrebbe senso : L’intervista “Matteo non faccia la vittima: Berlusconi non lo digerirò mai” Luigi Di Maio – Il candidato premier del M5S: “Se dobbiamo vederci per discutere dell’ex Cavaliere non serve. Per i tavoli servono le condizioni” di Luca De Carolis Sinistra Anno Zero di Marco Travaglio Un mese fa ci colpì, come la classica lama rovente nel burro, il discorso di Nicholas Ferrante, 21 anni, il baby-dirigente avellinese del Pd che in quattro ...

Boccia : 'Se Di Maio parla di contrasto alla povertà - andiamo a vedere le sue carte' : ... esponente di Fronte Dem, qual è la vostra posizione sulla candidatura di Martina a segretario del Pd? La risposta secca è questa: se Martina apre, almeno in parte, alla nostra linea politica, può ...

Di Maio : “Spero di vedere presto i leader di Pd e Lega” | Salvini : “No mandato esplorativo ora” : Di Maio: “Spero di vedere presto i leader di Pd e Lega” | Salvini: “No mandato esplorativo ora” Al via le consultazioni al Quirinale per il nuovo governo, in unclima di grande incertezza. I primi a colloquio col presidenteMattarella sono stati i presidenti di Senato e Camera, Casellatie Fico. Ora tocca a Pd, Forza Italia, […]

Matteo Salvini - l'avvertimento a Luigi Di Maio : 'Voglio vedere dove trova 90 voti' : Tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio non si ferma il braccio di ferro dopo scontro di ieri sulla scelta del premier. Dopo che dai grillini era arrivato il diktat: 'O Di Maio premier o niente governo', ...

"Di Maio da solo dove va? Voglio vedere dove li trova 90 voti..." : "Ma da solo Di Maio dove va...Voglio vederlo trovare 90 voti in giro, che dalla sera alla mattina si convincono. E poi 50 voti sono molti meno di 90". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini contestando l'impostazione del capo politico M5s. "Oggi ci siamo messaggiati. E' confermato che ci vediamo prima delle consultazioni. Io dialogo con tutti ma dire 'io io' non è il miglior modo di dialogare".La Lega andrà da sola al ...

Salvini : “La Lega va da sola al Colle per le consultazioni” “Di Maio premier? Voglio vedere dove trova 90 voti…” : Salvini: “La Lega va da sola al Colle per le consultazioni” “Di Maio premier? Voglio vedere dove trova 90 voti…” Salvini: “La Lega va da sola al Colle per le consultazioni” “Di Maio premier? Voglio vedere dove trova 90 voti…” Continua a leggere

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 marzo : La direzione Renzi non si fa vedere - ma detta ancora la linea anti-Di Maio : Il Pd saluta il rottamatore ma la linea rimane la sua La direzione approva la relazione di Martina: niente governo con Di Maio o Salvini di Wanda Marra 2013, la vera storia di Marco Travaglio Circolano, sui giornaloni e sul web, versioni farlocche del dopo-elezioni del 2013 e del perchè cinque anni fa non si arrivò a una collaborazione di governo fra Pd e 5Stelle. Nell’ansia di giustificare il niet dei pidini odierni con quello dei ...

L'ultra destra americana : 'il nostro sogno per l'Italia? Vedere Salvini e Di Maio governare insieme' : ... ovvero tre quarti del Pil nazionale, mentre il leader del Cinquestelle propone il reddito di cittadinanza, una versione dell'economia sussidiata' che mandera' in fallimento le casse della Repubblica ...

Lotti : ora di vedere cosa faranno vincitori Salvini e Di Maio : Roma – Lotti: pronti ad ascoltare Mattarella e suo appello a responsabilità Roma – Di seguito il messaggio apparso su Facebook del ministro dello Sport,... L'articolo Lotti: ora di vedere cosa faranno vincitori Salvini e Di Maio proviene da Roma Daily News.

Vittorio Feltri : perché vorrei vedere Luigi Di Maio a Palazzo Chigi? Immaginatevi il terroncello sprovveduto con la Merkel... : Dopodomani finalmente si vota e così non sentiremo più i tromboni della politica che promettono mari, monti, chiare fresche e dolci acque nonché verdi vallate. Tutte balle spacciate come programmi seri allo scopo di raccattare qualche suffragio utile alla conquista di ...

Restituzioni M5s - Di Maio : “Chiesti documenti al ministero - faremo vedere bonifici”. Borrelli : “Invenzioni su di me” : Mentre i vertici del M5s proseguono le verifiche per comprendere quanti parlamentari abbiamo barato sui rimborsi, è il giorno delle repliche delle persone finite nel mirino. Da David Borrelli a Barbara Lezzi, alcuni di coloro che sono finiti sotto accusa rispondono con la propria versione. E nelle nelle stesse ore Luigi Di Maio annuncia “oggi faremo vedere tutto”. “Stamattina presentiamo al ministero dell’Economia tutte le ...

Perché Grillo e Gentiloni hanno ragione a vedere lontana la vittoria di Di Maio : Come sta il Movimento 5 stelle? A poco più di un mese dal voto del 4 marzo, c'è una domanda che incuriosisce molti osservatori e che riguarda lo stato di salute del partito guidato da Luigi Di Maio. ...