Di Maio | nel Def stiamo all' 1 | 5% nel rapporto deficit pil

Di Maio : fiducioso su governo cambiamento. Scontro nel Pd - Franceschini : fase nuova. Orfini : stiamo all'opposizione : «O si va al governo per cambiare le cose o non ne vale la pena: no ad un governo a tutti i costi e sì a un governo del cambiamento, e su questo sono molto fiducioso». Così...

Governo - Di Maio : “Le forze politiche hanno bisogno di tempo - evoluzioni in corso nel centrodestra e nel Pd” : Il prossimo giro di consultazioni “sarà l’occasione per raccontare al presidente della Repubblica i passi avanti che abbiamo fatto rispetto alle ultime consultazioni. Le forze politiche hanno bisogno di un po’ di tempo: sia nella coalizione di centrodestra sia nel Pd ci sono evoluzioni in corso, che io rispetto. Noi siamo pronti a firmare un contratto con gli italiani. Gli altri hanno bisogno di un pò di tempo e glielo daremo, ...

Governo - Malan (Fi) : “Di Maio? Scortese con Salvini. Nel M5s solo idee confuse e parolacce”. E difende Berlusconi : “Luigi Di Maio? Mi sembra chiaro che abbia voluto fare una scortesia piuttosto gratuita con Salvini, negandogli un incontro richiesto dal leader leghista. Il leader M5s dice di non digerire Berlusconi? Abbiamo sentito di peggio”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di ‘Ho scelto Cusano’, su Radio Cusano Campus, dal senatore di Forza Italia, Lucio Malan, che lancia accuse molto dure contro il M5S: “Nonostante il loro tentativo di darsi una ...

Alessandra Mussolini ridicolizza Luigi Di Maio : 'Ma nel suo contratto si parla anche delle galosce da indossare?' : A L'aria che tira di Myrta Merlino si parla del fantomatico contratto 'alla tedesca' proposto da Luigi Di Maio per trovare un'intesa sul prossimo governo. Un accordo preventivo, proprio come avvenuto ...

Di Maio e Salvini litigano - ma nel Pd regge il 'no' ai 5 stelle : Ma la matematica applicata alla politica non sempre porta al risultato che ci si attende e l'ipotesi di un ritorno alle urne in tempi brevi risulta essere la meno gradita al Colle. A completare un ...

Di Maio e Salvini litigano - ma nel Pd regge il 'no' ai 5 stelle : Non sta dando i frutti sperati, almeno per il momento, la "pausa di riflessione" voluta dal presidente della Repubblica all'interno del percorso per arrivare a una maggioranza parlamentare. Se le distanze tra le parti politiche apparivano importanti al termine della settimana scorsa, nel week end sembrano essersi fatte incolmabili fino ad arrivare allo scontro vero e proprio di oggi, con Matteo Salvini a fissare al 51% ...

Davide Casaleggio : "Iacoboni escluso? Il giornalista della bufala su 'Beatrice Di Maio' è una persona meschina - nessun dubbio nel lasciarlo fuori" : Davide Casaleggio rompe il silenzio sull'esclusione del giornalista della Stampa Jacopo Iacoboni all'evento da lui organizzato Sum#02. Con un post su facebook difende la scelta di lasciare fuori il cronista critico: "A quasi due anni dalla scomparsa di mio padre, insieme ad amici e collaboratori abbiamo organizzato SUM#02 per mettere in pratica una cosa che lui ci esortava sempre a fare: "Capire il futuro". Il nostro intento è sempre ...

Sempre scintille Salvini-Di Maio nella settimana delle nuove consultazioni : Stamattina Salvini vede il 'dialogo' tra lui e Di Maio in questo modo: "Il dialogo possibile è coi 5 stelle se la smettono però di porre veti e di mettersi al centro del mondo visto che sono arrivati ...

Salvini : “No altri vertici nel centrodestra - ora un incontro con Di Maio” : «Non ci sono altri vertici, non è che possiamo far vertici tutti i giorni. Esiste il telefono fortunatamente, nel 2018». Lo ha ribadito Matteo Salvini a Udine. «A Di Maio chiederò un incontro - ha aggiunto - volentieri, sulla disponibilità a venirci incontro per fare. Gli italiani chiedono di fare. Al di là dei veti o delle simpatie, facciamo qual...

Atletica - l’Italia si mette in marcia : Eleonora Giorgi vince a Podebrady - Antonella Palmisano seconda a Rio Maior : Ottimo sabato per l’Italia di Atletica leggera che ha saputo mettersi in luce nelle prove di marcia. Eleonora Giorgi ha vinto la 20km di Podebrady (Repubblica Ceca), tradizionale appuntamento internazionale. La 28enne lombarda ha dettato il passo dall’inizio alla fine imponendosi in 1h28:49: si tratta del suo miglior tempo nelle ultime due stagioni. Dopo aver completato i primi cinque chilometri in 22:04, l’azzurra è transitata ...

Di Maio apre una crepa nel Pd - Franceschini chiede riflessione : Roma, 7 apr. , askanews, Il pressing di Di Maio apre le prime crepe nel muro di no del Pd a un accordo di governo con il Movimento 5 stelle. 'Martina ha detto il candidato premier pentastellato è una ...

Di Maio al Pd “Diamo un Governo al Paese”/ L’appello M5S crea problemi nel Partito democratico : Luigi Di Maio al Pd, "diamo Governo all'Italia": il leader del M5s dopo le difficoltà con Salvini guarda a Renzi. "Sotterriamo l'ascia di guerra", dice. La stoccata a Salvini e Berlusconi(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 17:21:00 GMT)