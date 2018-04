Di Maio | “Incontrare Salvini? Solo se non si parla di Berlusconi Il centrodestra non

fanpage

: Di Maio: “No inciuci, sì un contratto su tem. Speriamo di incontrare Pd e Lega” Giorgetti: “Politica dei veti su Be… - petergomezblog : Di Maio: “No inciuci, sì un contratto su tem. Speriamo di incontrare Pd e Lega” Giorgetti: “Politica dei veti su Be… - npgiorgio : Salvini ora vuole incontrare Di Maio. Risposta: picche I NON-VINCITORI - IL LEADER DELLA LEGA CERCA UNA SPONDA (MA… - brunanera39 : RT @parcesepulto: Se la vostra giornata vi sembra una merda, pensate a Mattarella che deve incontrare prima Salvini e poi Di Maio. -

(Di martedì 10 aprile 2018) In un'intervista concessa al Fatto Quotidiano, Luigi Ditorna are di un ipotetico accordo di governo con la Lega: "Se dobbiamo farlo per dircisì,no, non serve. Io non voglio far saltare il tavolo, né con Lega né con il Pd. E voglio agevolare il lavoro del presidente della Repubblica nel trovare una maggioranza. Ma dobbiamo arrivare agli incontri con le condizioni giuste".