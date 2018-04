Di Maio : fiducioso su governo cambiamento. Franceschini : ora fase nuova. Martina : no all'Aventino - prenderemo iniziative : 'O si va al governo per cambiare le cose o non ne vale la pena: no ad un governo a tutti i costi e sì a un governo del cambiamento, e su questo sono molto fiducioso'. Così il leader 5 stelle Luigi Di ...

Di Maio : con Berlusconi la Lega si condanna. Salvini : fiducioso in un governo con il M5S : Vertice ad Arcore fra i tre leader del centrodestra: governo rispetti volontà degli elettori. Ma poi il numero uno della Lega prende le distanze: continua il dialogo con gli altri, a partire dai Cinquestelle. Di Maio: quando Salvini vorrà il bene dell'Italiaci faccia uno squillo...

M5s - Di Maio : "Fiducioso in contratto di governo - guardiamo ad evoluzione Lega e Pd" : Luigi Di Maio è intervenuto a margine di Sum, evento dell'associazione Gianroberto Casaleggio, confondatore del Movimento, dedicato al tema del futuro

Governo - Di Maio fiducioso : «Guardiamo ad evoluzioni di Pd e della Lega» Video| Live : Il candidato premier rispondendo ai cronisti a margine del Sum di Ivrea a proposito dell'appello rivolto a Lega e Pd

