Di Maio e Salvini litigano | ma nel Pd regge il ' no' ai 5 stelle

Salvini : «Governo Centrodestra e 5 Stelle». Di Maio lo gela : «Mai l’ammucchiata» : Il leader parla di una possibilità al 51 per cento di poter stare insieme, ma il leader pentastellato si rifiuta categoricamente anche solo di pensarci

L'intervista – Di Maio sul secondo round M5S : "Vedere Salvini ora non avrebbe senso : L'intervista "Matteo non faccia la vittima: Berlusconi non lo digerirò mai" Luigi Di Maio – Il candidato premier del M5S: "Se dobbiamo vederci per discutere dell'ex Cavaliere non serve. Per i tavoli servono le condizioni"

Nessuna intesa M5S-Lega. Scintille tra Di Maio e Salvini : Ma la matematica applicata alla politica non sempre porta al risultato che ci si attende e l'ipotesi di un ritorno alle urne in tempi brevi risulta essere la meno gradita al Colle. A completare un ...

Il litigio Di Maio-Salvini e le scuse di Zuckerberg. Le notizie del giorno - in breve : Nel mondo Non abbiamo fatto abbastanza, dice Mark Zuckerberg. Il ceo di Facebook comparirà domani e dopodomani davanti alla commissione del Congresso americano per testimoniare sul caso Cambridge ...

SALVINI - “DI Maio NON È IL CENTRO DEL MONDO”/ Leader M5s : “mai Governo con Berlusconi - non tiro a campare” : Governo, Matteo SALVINI "chiedo a Di MAIO un incontro prima delle Consultazioni. Stop ad altri vertici del CENTROdestra: o accordo con M5s oppure si torna al voto". FI difende Berlusconi(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 21:10:00 GMT)

Salvini - Berlusconi - Meloni : perchè Di Maio non sarà mai premier : E' stato un vertice veloce, quello di domenica ad Arcore tra Berlusconi, Salvini e Meloni . Ma l'esito è più sostanziale di quanto si possa intendere dalla breve nota rilasciata dai tre leader al ...

Di Maio attacca Salvini che non molla Berlusconi : La Lega non molla, almeno per ora, Berlusconi ma vuole tenere aperto il dialogo con il M5S. "Quando Salvini vorrà governare per il bene dell'Italia ci faccia uno squillo, gli diremo se saremo ancora ...

Di Maio a Salvini : devi scegliere - o Berlusconi o il cambiamento : Roma, 9 apr. , askanews, 'Noi siamo la prima forza politica e ci prendiamo l'onore di andare a parlare con gli altri' ma 'ogni volta che comincio a mettere al centro i temi, qualcuno mi risponde 'no, devo stare con Berlusconi'. No, tu devi scegliere ...

Tensioni da spareggi elettorale : Di Maio e Salvini in tour per le regionali - secondo giro consultazioni in fondo alla settimana e al buio : La pausa di riflessione del weekend, seguìta al primo giro di consultazioni dei partiti con Sergio Mattarella, non produce passi in avanti. buio pesto sul 'governo che verrà', mentre inizia la settimana del secondo giro di consultazioni. Tutto fermo, tanto che dal Colle ancora non hanno decidono quando inizia questo secondo round e non escludono di convocare i leader solo venerdì e sabato e non giovedì e ...

Da istituzionale a bellicoso - Salvini in Friuli (con gli occhi su Roma) cambia registro : "Di Maio? Me ne frega meno di 0" : Il registro, per un giorno, è cambiato. Via i panni istituzionali del leader dialogante e responsabile, con l'orecchio rivolto all'unico avversario con cui sia disposto a formare un governo, i Cinque Stelle; e ritorno alla mise originaria e bellicosa, con la lingua che batte sui temi distintivi: migranti, sbarchi, espulsioni. Manca solo la ruspa. Matteo Salvini arriva in Friuli Venezia Giulia per sostenere il candidato alla Regione ...

Di Maio a Salvini : devi scegliere - o Berlusconi o il cambiamento : Chi abbraccia quel modo di fare politica abbraccia un'idea del passato". Lo afferma Luigi Di Maio durante un comizio a Termoli. 9 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Di Maio-Salvini - scontro prima del nuovo giro di consultazioni | Lega : "Basta no o si rivota" : Botta e risposta a distanza tra i due leader in attesa del secondo giro di consultazioni, che anche questa volta si concluderà in due giornate. Il presidente Mattarella potrebbe convocare i partiti per giovedì e venerdì

Scontro tra Salvini e Di Maio : Si alza il livello dello Scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio in vista di un ipotetico accordo per formare un nuovo governo. " C'è lo 0% di possibilità che il Movimento 5 Stelle vada al governo ...

