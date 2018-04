Di Francesco | Dobbiamo credere alla finale

Roma - Di Francesco : 'Ora dobbiamo credere alla finale' : 'Ci credevamo veramente, li ho abbracciati tutti nello spogliatoio. Oggi raccogliamo il giusto premio ad un grande lavoro'. Dopo l'impresa all'Olimpico contro il Barcellona il tecnico della Roma ...

Di Francesco : “dobbiamo credere di poter fare qualcosa di impensabile” : “Dobbiamo credere in qualcosa di importante e affrontarla con grande amore e passione e dare il massimo. Domani è l’occasione di dimostrare di fare qualcosa di importante. Abbiamo conquistato qualcosa di importante perché non credere di poter fare qualcosa di impensabile”. Lo ha detto l’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco alla vigilia del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il ...

Roma-Fiorentina - Di Francesco : 'Sono arrabbiato - dobbiamo ritrovare mentalità e cattiveria' : L'allenatore giallorosso ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport: "Se devo analizzare la prestazione, abbiamo concesso pochissimo agli avversari. Ma quel poco è stato determinante per la ...

Roma - Di Francesco : "Dobbiamo crescere ancora. Defrel gioca - Perotti out" : Il tecnico giallorosso alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: "Under non convocato. Per Nainggolan decisivo il provino"

Di Francesco : “match col Barca ci insegna che dobbiamo crescere ancora” : “Il post Barcellona? Il primo giorno non è stato facile, eravamo dispiaciuti per il risultato, non meritavamo quel passivo ma dobbiamo guardare avanti e, alle porte c’è una gara importante come quella contro la Fiorentina. Abbiamo qualche problemino con alcuni giocatori, dobbiamo preparare tutte le gare al meglio. Stiamo crescendo come mentalità ma non basta”. E’ il pensiero del tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ...

Roma - Di Francesco : 'Siamo in crescita ma dobbiamo avere più continuità' : 'Alisson tra i primi tre portieri al mondo? Sono contento di averlo, è un portiere importante. Con lo Shakhtar l'abbiamo fatto riposare, oggi per non farlo annoiare una parata gliela abbiamo fatta ...