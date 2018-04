Dettagli The Walking Dead The Final Season su trama e gameplay

Nina Dobrev torna in tv dopo The Vampire Diaries : tutti i Dettagli sul nuovo progetto : Nina Dobrev torna in tv. dopo l'uscita di scena da The Vampire Diaries per essere libera di esplorare nuovi lidi (ma per molti solo per allontanarsi da Ian Somerhalder e l'aria pesante che si respirava sul set della serie), sembra proprio che per Nina Dobrev sia arrivato il momento di tornare in tv per una nuova serie. Questa volta ad ospitarla non sarà The CW ma ABC e la serie che la vedrà come protagonista non sarà dedicata a vampiri e ...

Cancellati i concerti dei The Script a Milano e Padova del 9 e 13 marzo - date rinviate : i Dettagli sui biglietti : I due concerti dei The Script a Milano e Padova, previsti per il 9 e 13 marzo rispettivamente al Mediolanum Forum e al Gran Teatro Geox, non si terranno: i membri della band hanno annunciato l'impossibilità di esibirsi a causa di problemi di salute del cantante Daniel O’Donoghue, che è stato colpito da bronchite. Oltre che voce e anima del gruppo, O’Donoghue è anche al pianoforte, alle tastiere, al basso e al sintetizzatore: la sua ...

Nuovi Dettagli per THE COUNCIL : Il nuovo capolavoro di Big Bad Wolf è in arrivo, ci stiamo riferendo a THE COUNCIL, nell’attesa vogliamo condividere con voi Nuovi dettagli pubblicati dalla casa francese in data odierna. Nuovi dettagli per THE COUNCIL THE COUNCIL è sostanzialmente un RPG, nel quale il classico apprendimento e sviluppo delle abilità nel combattimento,vengono sostituite da abilità di dialogo, allo scopo di ...

Matt Davis nello spin off di The Originals con Danielle Rose Russell : tutti i Dettagli sulla serie Hope-centrica : A quanto pare Julie Plec non vuole proprio mollare i suoi Originali e porterà con sé anche Matt Davis nello spin off di The Originals già annunciato nelle scorse settimane. La storia dei Mikaelson si concluderà proprio nel finale di The Originals 5 in onda in primavera ma proprio il gran finale, l'episodio numero 13, potrebbe regalare al suo pubblico un vero e proprio colpo di scena che lascerà socchiusa la porta proprio al suo spin off. A ...

Previsioni Meteo Primavera 2018 - la tendenza stagionale di AccuWeather : forti tempeste sull’Europa centrale e orientale - l’Italia adriatica a rischio di pesanti alluvioni [Dettagli] : La Primavera 2018 arriverà sull’Europa portando con sé il forte rischio di condizioni Meteorologiche avverse e di alluvioni in alcune parti del continente. A dirlo è AccuWeather, l’autorevole centro Meteorologico statunitense che ha già previsto con estrema precisione la tendenza per l’inverno in corso in Europa (compreso il Burian di fine stagione). Secondo i Meteorologi di AccuWeather, in Primavera un’attiva perturbazione atmosferica porterà ...

The Surge 2 : Nuovi Dettagli da Deck13 : Dopo l’annuncio ufficiale avvenuto a inizio mese, Deck13 ha diffuso Nuovi dettagli per The Surge 2 che vogliamo condividere con voi, ricordandovi o informandovi che il lancio è fissato per il prossimo anno su PC, PS4 e Xbox One. Nuovi dettagli per The Surge 2 Di seguito le nuove informazioni sul titolo: Torna la exo-suit che consente di sopravvivere al mondo di gioco, smembrando ed installando gli arti degli avversari, ...

Matt Smith di The Crown diventa Charles Manson nel biopic sul serial killer : tutti i Dettagli : Tolti gli abiti regali, Matt Smith di The Crown interpreterà Charles Manson nel film indipendente “Charlie Says”, nuovo progetto cinematografico di Mary Harrown, già dietro la macchina da presa con American Psycho e, più recentemente, con la serie tv L'altra Grace di Netflix. Ad annunciare l'ingaggio è The Hollywood Reporter, che ha confermato anche la giovane attrice Suki Waterhouse nel cast del film nel ruolo di Mary Brunner, una prima ...

Katherine Heigl in Suits 8 al posto di Meghan Markle? Tutti i Dettagli sul suo ruolo : Katherine Heigl in Suits 8. Questa notizia sommata a quelle delle scorse ore sta travolgendo i fan che non sanno, a questo punto, se essere tristi per l'uscita di scena di Meghan Markle o felici per l'arrivo dell'amata Izzie Stevens di Grey's Anatomy. L'annuncio è di poco fa e ha lasciato Tutti a bocca aperta visto che non si tratta di un ruolo da guest star ma regular. USA Network ha confermato che Katherine Heigl in Suits 8 sarà chiamata a ...

Call of Duty WW2 The Resistance in uscita su PS4 oggi 30 gennaio : trailer e Dettagli : Grandi novità in arrivo per gli appassionati di Call of Duty WW2. Da oggi, martedì 30 gennaio, è disponibile il primo DLC The Resistence che è stato anticipato da un trailer live action di oltre due minuti. Il nuovo DLC arriverà in esclusiva solo su PlayStation 4, prossimamente sarà disponibile anche su PC e Xbox One. L’aggiornamento permette ai possessori del gioco di avere tre nuove mappe multiplayer ambientate nei luoghi simbolo della ...

Dettagli sul gameplay di Anthem svelati da BioWare - ecco perché l’uscita è rimandata : Anthem, come molti sapranno, è la nuova IP di BioWare ed è stato presentato nel corso della conferenza Microsoft all'E3 2017. Il titolo avrà una forte componente online e cooperativa, ma incentrata anche su una buona componente narrativa ambientata in un universo sci-fi a là Mass Effect. I giocatori potranno sfruttare, inoltre, le abilità derivate dalle corazze che abbiamo visto finora in azione, sia per combattere che per schivare o addirittura ...