Despacito | hacker lo cancellano da Youtube Tutto grazie a un semplice script

Despacito : alcuni hacker avevano fatto sparire il videoclip da YouTube per alcune ore : Nel mattinata di martedì 10 aprile il videoclip della hit mondiale di Luis Fonsi e Daddy Yankee “ Despacito ” è stato fatto sparire da YouTube per qualche ora. A compiere il gesto è stato un un gruppo di hacker . [arc id=”88c68708-d996-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Per un po’ di tempo al posto del video era comparsa un’immagine della serie “La casa di carta”, accompagnata dalla scritta “ hacker ato da ...

