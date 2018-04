Design | Jacuzzi in piazza San Marco al fuorisalone

liberoquotidiano

: Arredo da giardino e da esterno di design: consulta la nostra vasta offerta per il 2018 di mobili @unopiu_outdoor m… - PeragaGarden : Arredo da giardino e da esterno di design: consulta la nostra vasta offerta per il 2018 di mobili @unopiu_outdoor m… -

(Di martedì 10 aprile 2018) Milano, 10 apr. (AdnKronos) -sarà a Milano per il2018. L'appuntamento è inSan, nel cuore del BreraDistrict: qui presenterà la piscina per nuoto controcorrente della linea SwimLife e la spa Virtus.Swimlife è una linea di nuove piscine per il nuoto