Commissione speciale - Delrio 'Logica spartitoria'. Verso accordo Lega-M5s su Giorgetti : L'organismo, che sarà composto da 40 membri , 14 M5s, 8 Lega, 7 Pd, 7 Fi, 2 Fdi, 1 Misto, 1 Leu, dovrà occuparsi non solo del Documento di economia e finanza ma anche di tutte le leggi in scadenza. ...

Delrio : c'è accordo spartitorio su poltrone cui non partecipiamo : Roma, 10 apr. , askanews, - "E' chiaro che c'è un accordo spartitorio sulle poltrone a cui non partecipiamo . Nel 2013 avevamo lasciato all'opposizione la presidenza della commissione speciale, questo ...

Rumors : Governo del Presidente? Matteo Renzi pensa all'accordo Aperture di Delrio al programma 5S : Alla fine anche il Pd ancora a trazione Renzi è pronto a cedere all'extrema ratio del Governo del presidente. Quello che tutti i partiti escludono a parole ma non nelle chiacchiere informali lontano da orecchie indiscrete Segui su affaritaliani.it

Delrio - accordo M5S sarebbe trasformismo : ... lo temo per l'Italia", continua Delrio che aggiunge: "Gli elettori non vanno presi in giro, la politica è anche serietà con promesse da mantenere".