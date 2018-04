De Rossi | ' Una delle gioie più belle' La Juventus | ' Complimenti Roma!'

Marquez Rossi - incidente e lite/ Video - Marc : "Nessuna follia con Valentino - non l'ho toccato volontariamente" : incidente e lite tra Marquez e Rossi nel GP di Argentina 2018 di MotoGp: Video. Parla il Dottote:" è pericoloso, ho paura di correre con lui, non mi sento tutelato dalla direzione di gara".(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 13:34:00 GMT)

Valentino Rossi : “Marquez non mi deve più guardare in faccia. Le sue scuse una presa per il c***” : Valentino Rossi è stato letteralmente steso da Marc Marquez nel GP d’Argentina (clicca qui per il video). Lo spagnolo è andato poi a scusarsi nel box della Yamaha, venendo respinto in malo modo. Di seguito la spiegazione del Dottore sull’accaduto: “Non puoi andare a sbattere contro sei piloti in un fine settimana. Lo fa apposta. La direzione gara ha una grande responsabilità, deve intervenire perché altrimenti tutti ...

Serie A - Sampdoria-Genoa 0-0 : derby a reti bianche. Roma-Fiorentina 0-2 - crollo dei gialloRossi con sfortuna : Dopo la vittoria della Juventus a Benevento, si sono giocati altri tre anticipi della 31^ giornata di Serie A. Tracollo della Roma in casa contro la Fiorentina: 2-0 dei viola che infilano la sesta vittoria consecutiva e sono in lotta per un posto in Europa League, brutto passo falso per i giallorossi dopo la sconfitta di Barcellona che rischia di compromettere l’accesso alla prossima Champions League. I ragazzi di coach Eusebio Di ...

Anticipazioni Una Vita - trame pRossima settimana : Celia lascia Felipe : Una Vita, Anticipazioni 9-14 aprile: Mauro incastrato da Sara Mauro e Felipe resteranno senza le loro compagne nelle prossime puntate di Una Vita. I due amici e colleghi dovranno fare i conti infatti con i risultati delle loro azioni. San Emeterio deciderà di ospitare Sara in casa sua, tranquillizzando Teresa sulla natura del loro rapporto. Nelle puntate della prossima settimana di Una Vita, la Sierra non gradirà la presenza della domestica in ...

MotoGp - In Argentina Valentino Rossi meglio di Maradona : eretta una statua in suo onore [VIDEO] : Rossi come al solito si mostra davvero grato di quello che i suoi fan di tutto il mondo sono in grado di dimostrargli. > PER VEDERE IL VIDEO CLICCA QUI <

Serena Rossi sarà Mia Martini in una fiction biopic : Serena Rossi imita Mia Martini a Tale e Quale Show Serena Rossi vestirà i panni di Mia Martini. E non ci riferiamo ad una nuova imitazione di Tale e Quale Show, benché qualche anno fa la cantante ed attrice napoletana commosse i giudici del talent di Rai 1, con una sorprendente performance di Almeno Tu nell’Universo. La Rossi porterà in scena Mimì in un film per la tv prodotto da Casanova, che dovrebbe arrivare sul set già il mese ...

Rossi - Bankitalia - : 'Vendere oro è una mossa da disperati' : Nei fatti non si risolverebbe il problema del debito pubblico e daremmo un pessimo segnale al mondo dove la vendita di oro da parte di un Paese darebbe il segnale di un gesto disperato', ha detto ...

Centrosinistra - vediamoci a Firenze per una rinnovata unità. Un appello con Martini e Rossi : Nelle ultime elezioni politiche la sconfitta dell'intero schieramento di Centrosinistra è stata pesantissima, anche in Toscana, in dimensioni e per qualità tali da creare un allarme serio per le scadenze pRossime.Siamo consapevoli del vento che spira in Europa e in tutto il mondo, contrario alle forze progressiste e di sinistra, ma se saremo capaci di nuovi legami sociali, di innovazione e di unità, la battaglia è ...

MotoGp - In Argentina tutti pazzi per Valentino Rossi - il Dottore come una rockstar : 'mi baciavano le mani' [VIDEO] : Valentino Rossi star indiscussa in Argentina: il Dottore accolto in maniera calorosissima all'aeroporto ieri sera E' ufficialmente iniziata la settimana del secondo appuntamento della stagione 2018 di ...

MotoGP - Gp Argentina Conferenza Stampa : Rossi - 'Mi aspetto di poter fare una buona gara' : 'Secondo me non è uno sport ad alto rischio doping, ma sono d'accordo se si vogliono aumentare i controlli. Se si vogliono fare più controlli noi ci siamo.' Domanda Social: Mai usato uno psicologo ...

Mattarella : “Finora nessuna intesa - nuovo giro di consultazioni la pRossima settimana” : Ad oggi l’intesa non c’è. Nessuno dispone da solo della maggioranza necessaria a far nascere e sostenere un governo. Questo è il risultato delle urne e questo è il quadro certificato dalle consultazioni, dopo settimane di interviste e dichiarazioni. Sergio Mattarella certifica lo stallo e chiude il primo giro di consultazioni al Quirinale ufficiali...

Mattarella : nessuna intesa - nuovo giro di colloqui la pRossima settimana : Il capo dello Stato considera utile per tutti avere più tempo visto che nessuna forza o coalizione ha i numeri per formare governo - Ancora qualche giorno di riflessione, quindi un nuovo giro di ...

Formula 1 - Alonso : 'Vorrei una F1 più imprevedibile. McLaren - pRossimi due mesi cruciali' : Speriamo di poter migliorare la macchina e se non saremo competitivi per il Mondiale, speriamo di toglierci almeno qualche soddisfazione ", conclude il due volte campione del mondo. MONDIALE F1, ...

Gran Turismo Sport : la pRossima settimana sarà svelata una nuova auto realizzata in collaborazione con Audi : Mentre poco tempo fa Polyphony Digital ha aggiornato il suo Gran Turismo Sport con alcune gradite aggiunte nell'update 1.15, ecco che il titolo esclusivo per PS4 si prepara a ricevere una nuova vettura.Come segnala Dualshockers, Polyphony Digital e Sony Interactive Entertainment hanno pubblicato un teaser trailer dedicato alla collaborazione con Audi per la nuova auto che sarà svelata ufficialmente il prossimo 9 aprile. Questa collaborazione ...