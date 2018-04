De Rossi | Fatto qualcosa di incredibile

Roma - De Rossi : 'Fatto qualcosa di straordinario' : 'Un trionfo, per la dimensione della Roma, per la nostra storia, è qualcosa di incredibile. Ma ora non dobbiamo pensare di aver fatto un miracolo, dobbiamo continuare a giocarci questa competizione ...

MotoGp Argentina - Marquez : «Con Rossi non ho fatto niente di pazzo» : TERMAS DE RIO HONDO - Siamo solo alla seconda gara stagionale, ma è già guerra aperta tra Valentino Rossi e Marc Marquez, dopo ciò che è accaduto nel GP d'Argentina. Lo spagnolo aveva provato a ...

Marc Marquez ha fatto cadere Valentino Rossi : Nel Gran Premio d’Argentina il pilota spagnolo, già penalizzato due volte, ha centrato in pieno Rossi nel tentativo di sorpassarlo a quattro giri dal termine The post Marc Marquez ha fatto cadere Valentino Rossi appeared first on Il Post.

Serena Rossi torna a Detto Fatto al posto di Caterina Balivo? Parla l’attrice : Caterina Balivo lascia Detto Fatto e torna Serena Rossi? La risposta dell’attrice napoletana Serena Rossi pronta a tornare a Detto Fatto al posto di Caterina Balivo, che lascia per condurre un nuovo programma su Rai Uno. Il gossip circola da qualche giorno ma l’attrice napoletana ha confidato che al momento non le è arrivata nessuna […] L'articolo Serena Rossi torna a Detto Fatto al posto di Caterina Balivo? Parla ...

David Rossi - un ex gigolò racconta i festini con magistrati - politici e dirigenti Mps : "Ho fatto sesso con molti di loro" : Nella puntata de 'Le Iene Show' in onda domenica in prima serata su Italia 1, Antonino Monteleone torna ad occuparsi della vicenda della morte di David Rossi. L'inviato intervista, in esclusiva, un uomo che afferma di aver partecipato come escort ad alcune feste o cene private che si sarebbero svolte nelle campagne toscane, nei dintorni di Siena e in altre città d'Italia.David Rossi, capo della Comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, ...

MotoGp – Accuse dalla Spagna contro Valentino Rossi : “ecco cosa ha fatto in Qatar” : E’ passato appena una settimana dall’inizio del campionato di MotoGp e già iniziano le prime polemiche, nel mirino è finito Valentino Rossi dopo la gara del Qatar. Come al solito aprendo lo spumante il motociclista della Yamaha ha inondato le ragazze del podio, cosa che al contrario stranamente non hanno fatto i due compagni saliti con lui sul palco qatariota. Come mai? La verità si svela solo grazie ad un giornale spagnolo in cui si ...

La direzione Pd si chiude con un nulla di fatto - seduta rinviata a lunedì pRossimo : La Spezia - "Collegialità e coraggio di ripartire insieme". Le parole di Maurizio Martina non hanno fatto breccia nel Pd spezzino, che ieri si è riunito per la prima direzione provinciale successivo ...

MotoGP - Valentino Rossi insoddisfatto dopo le qualifiche : “Non sono contento della moto - ma posso recuperare” : Ottavo al termine delle qualifiche del GP del Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2018 di motoGP, Valentino Rossi analizza criticamente la propria prestazione: “Non mi sentivo a mio agio sulla Yamaha. Abbiamo sofferto molto le condizioni incontrate in pista e non sono riuscito ad essere veloce come i miei avversari. Non sono soddisfatto del feeling con la mia M1 e domani nel warm-up proveremo qualcosa di diverso per cambiare ...

Balotelli : 'Fatto fuori dai senatori? Sanno tutti che Buffon e De Rossi...' : 'Ti dico la verità, io non ho mai sentito delle accuse da parte dei giocatori verso di me'. Così Mario Balotelli a Rai Sport sulle esclusioni dalla Nazionale secondo rumors dovute ai senatori: 'Buffon e De Rossi li conosco abbastanza bene, sono due uomini che hanno abbastanza le palle, ok? Lo Sanno tutti. Quindi se ...

Udinese-Roma - il ‘provvedimento’ che ha fatto infuriare i tifosi gialloRossi : La prossima giornata del campionato di Serie A regalerà la partita tra Udinese e Roma, una partita importante per gli obiettivi di entrambe le squadre ma nelle ultime ore polemiche furiose. E’ stato infatti vietata ai tifosi giallorossi la presenza allo stadio, ecco il comunicato: “Per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica sono adottate le seguenti prescrizioni: divieto di vendita dei ...