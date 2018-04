Dazi e guerra commerciale Cina-Usa | Pechino ricorre al Wto

La guerra dei Dazi tra Cina e Usa mette a rischio un fragile equilibrio - : Senza il volume di dollari mosso dagli scambi della Cina, senza la vera e propria "dollarizzazione" della maggiore economia emergente del pianeta e senza l'effetto di raffreddamento dell'inflazione ...

Dazi alla Cina - i Repubblicani avvertono Trump : “Cambi subito rotta”. La guerra commerciale mette a rischio il midterm : I Repubblicani Usa sanno da mesi che il 2018 sarà un anno elettorale difficile. Il Russiagate, le polemiche, la popolarità del presidente in picchiata – soltanto il 41% degli americani approva il suo operato, secondo un sondaggio di Morning Consult – rendono la sfida di midterm, il prossimo novembre, particolarmente complicata. “Sappiamo di avere il vento contro – ha detto il capogruppo repubblicano al Senato Mitch McConnell -. Bisognerà ...

Trump e la guerra commerciale contro la Cina : 'Dazi per 100 miliardi di dollari' : La guerra economica in atto fra Usa e Cina è diventata una sfida reciproca. Il presidente Donald Trump ha espressamente incaricato il rappresentante commerciale di trovare nuove merci sulle quali applicare una tassazione ancora più alta, dunque nuovi dazi per i prodotti cinesi. Si tratta di un vero e proprio gioco al rialzo, dove gli Usa hanno lanciato il primo attacco, con l'aumento dei dazi pari a 50 miliardi di dollari. All'aggressione ...

Frenkel - Jp Morgan - : 'guerra Dazi - maggiore minaccia per l'economia globale' : In uno scenario di aumento dei dazi degli Usa del 10% spiega Coeuré l'economia a stelle e strisce rischierebbe di perdere fino al 2,5 punti percentuali di attività economica solo nel primo anno. '...

I veri obiettivi della guerra dei Dazi tra Cina e Stati Uniti : I dazi cinesi mirano a colpire Trump e i suoi elettori: oltre alla soia, interessano anche tabacco, grano e mais. Leggi

Benoit Coeurè interviene sulla guerra dei Dazi : "Secondo le nostre simulazioni uno scenario simile avrebbe effetti aversi significativi sull'economia globale. Secondo le stime dei tecnici della BCE il commercio globale di beni potrebbe calare fino ...

Coeuré - Bce - : con guerra Dazi Usa si giocano fino a 2 - 5 punti Pil : Roma, 6 apr. , askanews, In uno scenario di guerra commerciale sui dazi gli Stati Uniti rischierebbero di perdere fino al 2,5 punti percentuali di attività economica solo nel primo anno. La stima è ...