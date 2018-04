Dazi | Cina promette taglio alle tariffe sull' import di veicoli

La Cina apre sui Dazi : tagli alle tariffe delle auto - capitali stranieri anche per banche e assicurazioni : Un messaggio di distensione rivolto al mondo perché Stati Uniti intendano, senza mai citare il grande rivale della guerra commerciale, nella convinzione che possa spingere il Trump a congelare le ...

La guerra dei Dazi tra Cina e Usa mette a rischio un fragile equilibrio - : Senza il volume di dollari mosso dagli scambi della Cina, senza la vera e propria "dollarizzazione" della maggiore economia emergente del pianeta e senza l'effetto di raffreddamento dell'inflazione ...

Guerra Dazi - Cina : nessun negoziato. Opzione nucleare anti Usa resta solo una minaccia : La liquidazione di 1.200 miliardi di dollari di titoli Treasuries Usa permetterebbe a Pechino di infliggere un duro colpo all'economia americana e allo stesso tempo permetterebbe di convertire il ...

Dall'idillio di Mar-a-Lago all'escalation sui Dazi - un anno di rapporti Cina-Usa : Il segretario al Commercio degli Stati Uniti, Wilbur Ross, ha minimizzato, a breve distanza, l'impatto delle contromisure cinesi, che andrebbero a intaccare solo lo 0,3% dell'economia Usa, e lo ...

Dazi - Trump : con Cina troveremo accordo : 16.35 Dopo l'annuncio di nuovi Dazi nei confronti di prodotti cinesi e le contromisure annunciate dalla Cina,Trump tenta di gettare l'acqua sul fuoco e assicura che si troverà un accordo con Pechino. "La Cina rivedrà le sue barriere commerciali perché è la cosa giusta da farsi, le tasse diventeranno reciproche e un accordo verrà fatto sulla proprietà intellettuale", ha twittato il presidente Usa, sottolineando che ci sarà "un grande futuro per ...

Dazi - Trump suTwitter : 'La Cina ridurrà le barriere - le tasse saranno reciproche' : Donald Trump tenta di gettare acqua sul fuoco della guerra commerciale con la Cina prevedendo ottimisticamente un esito positivo: 'Io e il presidente Xi saremo sempre amici, non importa quello che ...

Ecco "l'architetto" dei Dazi di Trump contro la Cina : Bob Lighthizer, il rappresentante al Commercio Usa, è definito dal Wall Street Journal l''Architetto della guerra commerciale con la Cina'. Lo scorso agosto ai consiglieri di gabinetto della Casa ...

Ue - possiamo contribuire a risolvere guerra Dazi Usa-Cina : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Giuseppe Richeri - l'imposizione di Dazi da parte degli Usa avrà ripercussioni negative. Cina e Europa devono ampliare i terreni di ... : Di fronte alla politica di stampo unilateralista dell'amministrazione Trump, l'Europa è davvero al sicuro? Il professore emerito di Economia e Politica delle Comunicazioni dell'Università della ...

Perché i Dazi Usa-Cina avvantaggiano il made in Italy : Coldiretti non ha dubbi: il made in Italy potrebbe avvantaggiarsi delle tensioni tra i due giganti dell'economia mondiale. E' quanto emerge da una analisi della Confederazione Nazionale Coltivatori ...

Dazi - l'arma totale è in mano alla Cina : Pechino è il maggior finanziatore degli Usa di Trump : Rispetto a fine 2013, la quantità di titoli Usa in mano a Pechino si è ridotta dell'11 per cento, man mano che il governo cinese si preoccupava di rafforzare lo yuan e ribilanciare l'economia ...

Trump raddoppia i Dazi contro la Cina : Minacce, minacce e ancora minacce. Più che le note di un crescendo rossiniano, meglio la terrificante Cavalcata delle valchirie per rappresentare l'Apocalypse now commerciale che Donald Trump rischia ...