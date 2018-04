Dazi | Cina denuncia gli Usa al Wto per le tasse su acciaio e alluminio 60 giorni per

ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 aprile 2018) Laha presentato unacommerciale al World trade organization (Wto) contro isull’e l’imposti dal presidente Usa Donald Trump. La decisione era già stata anticipata da Pechino lo scorso 4 aprile, dopo che la Casa Bianca aveva introdotto ulteriorisu 1300 prodotti – tra cui robot industriali, prodotti chimici, medili – di importazione cinese. Il Wto ha reso noto che il governo di Pechino, come da prassi, ha chiesto un periodo di consultazioni di sessantacon gli Stati Uniti per risolvere la disputa. Se non si troverà un accordo, è possibile che successivamente lafaccia richiesta a un gruppo di esperti commerciali di prendere una decisione. “Continueremo a salvaguardare l’ordine e le regole internazionali e sosterremo il libero scambio, la liberalizzazione e la facilitazione del commercio e degli ...