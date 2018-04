Dalla bici alla passerella | i ciclisti sono il must have dell’estate 2018

Ucciso in bici a 18 anni. «Ho investito un animale» : la pirata ?19enne smascherata Dalla mamma : PIOMBINO DESE - E' morto in un fossato, a cinquecento metri da casa, sabato notte. Tragica fine per uno diciottenne: in bici è stato tamponato da un'auto pirata alla cui guida si...

Viaggio della speranza per guarire Dalla leucemia - recuperati in mare tre fratelli libici : Un piccolo gommone nel mare scuro della notte. A bordo 200 litri di benzina e tre giovani uomini, tre fratelli. Uno, il più piccolo, si chiama Allah, non ha ancora 14 anni ed è malato: ha la leucemia. Ieri i tre fratelli, libici originari di una piccola città a sud di Tripoli, sono partiti dalla Libia, da soli, su quel piccolo gommone affrontando ...

Migranti contesi : il papà salvato Dalla ong - il figlio riportato indietro dai libici : PALERMO - Un padre separato dal suo bambino di 10 anni con il quale aveva intrapreso il viaggio verso l'Europa, uno zio che si vede strappare dalle mani la nipotina di 7 anni che gli urla: ' Zio, ti ...

Dalla Svizzera in bici per vedere il figlio alle Olimpiadi : Dalla Svizzera in bici per vedere il figlio alle Olimpiadi Il bello delle Olimpiadi, spesso, si nasconde nelle storie personali degli atleti in gara. E quella che riguarda Mischa Gasser è davvero unica. I suoi genitori, infatti, hanno realizzato una vera impresa per assistere alle sue gare di freestyle percorrendo 17mila chilometri in bicicletta Dalla […] L'articolo Dalla Svizzera in bici per vedere il figlio alle Olimpiadi sembra essere ...

Gorizia - cade Dalla bici e si rompe la clavicola : multato dalla polizia : multato con 41 euro di sanzione per aver perso il controllo della bicicletta ed essere caduto rovinosamente in strada.Sembra un paradosso e probabilmente lo è: la storia arriva da San Pier d'Isonzo, in provincia di Gorizia. Dove lo scorso 30 gennaio un ventenne finito al pronto soccorso dopo una brutta caduta dalla bicicletta si è visto recapitare un verbale di sanzione per aver perso il controllo del mezzo.Come riporta il quotidiano ...

Rubano 100 mila euro di biciclette in due minuti. Il “lavoro” di questi ladri immortalato Dalla telecamere : Olanda, città di Undenhout, a pochi chilometri da Eindhoven; le telecamere di sicurezza del negozio di biciclette “De Tweewieler Vught en Udenhout” riprendono alcuni malviventi mentre Rubano indisturbati diversi modelli. La refurtiva, che comprende i migliori marchi sul mercato, ha un valore che si aggira intorno ai 100 mila euro. Il proprietario del negozio ha postato il video sui social nella speranza di identificare i ladri ed assicurarli al ...

Usa - ucciso a 8 anni dal batterio 'mangiacarne' dopo banale caduta Dalla bici Video : Ha lasciato il nostro mondo troppo presto #Liam Flanagan, un bambino di 8 anni morto dopo una banale caduta da una bicicletta e le inimmaginabili conseguenze provocate da una ferita. Non c'è niente che possa alleviare l'immenso dolore di sua madre. Ma proprio la mamma, Sara Hebard, ha voluto rendere pubblica questa terribile storia sperando che non capiti più a nessun altro bambino e che ogni genitore diventi consapevole di che genere di ...

In bici Dalla Liguria alla Sicilia : ecco la ciclovia più grande d'Italia : ... punti di ristoro e manutenzione delle bici, iniziative culturali, gastronomiche e turistiche per far conoscere il territorio ai ciclisti e promuovere così l'economia locale. Per I fondi la rete ...