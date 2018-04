Dai 3 milioni di streaming all' album su Kickstarter | sogni | e passioni | della pianista

Dai falsi invalidi i soldi per finanziare l'abolizione della legge Fornero? C'è differenza fra 13 - 6 milioni e 50 miliardi. : Alberto Brambilla, già sottosegretario con delega alle questioni previdenziali del ministro Maroni ed esperto per queste stesse materie della Lega, ha presentato ieri la sua innovativa proposta (Repubblica, 26 marzo 2018, articolo di Valentina Conte): si potrebbe finanziare la revisione della legge Fornero sulle pensioni tagliando 50 miliardi in dieci anni, per "quell'assistenza che va ai falsi invalidi e a chi non se lo merita, ...

Cagliari - Giulini fissa il prezzo di Barella : “Centrocampisti così valgono Dai 30 ai 50 milioni. Ecco perchè…” : Cagliari, Giulini fissa il prezzo di Barella: “Centrocampisti così valgono dai 30 ai 50 milioni. Ecco perchè…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cagliari, Giulini- Il presidente Giulini, intervistato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Nicolò Barella e sulla sua attuale ...

Maxi evasione per oltre 70 milioni di euro scoperta Dai finanzieri del capoluogo abruzzese : L'Aquila - I militari del locale Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente, per oltre 35 milioni di euro, emesso dal GIP del Tribunale di Sulmona (Dott. Giorgio Di Benedetto), su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il citato Tribunale (dott.ssa Aura Scarsella), nei confronti di una società operante nel settore del ...

Daimler - A Zetsche 8 - 6 milioni di euro per i risultati 2017 : Il gruppo Daimler non premia solo i dipendenti e gli azionisti per i risultati record del 2017, ma anche il suo numero uno Dieter Zetsche. Il top manager tedesco, che ricopre anche l'incarico di amministratore delegato della Mercedes-Benz, ha ricevuto un pacchetto retributivo del valore di 8,6 milioni di euro, uno in più rispetto a quanto ottenuto grazie alle performance registrate nel 2016.Stipendio stabile, salgono i bonus. La crescita ...

Dai migranti in Sicilia al terremoto di Norcia : ?così Oxfam “investe” 18 milioni in Italia : Lo scandalo sessuale che ha investito i vertici di Oxfam a Londra rischia di lasciare un segno anche in Italia dove l’organizzazione umanitaria ha sei sedi (Arezzo, Firenze, Milano, Roma, Catania e Milazzo). Gli interventi che realizza nel nostro Paese sono finanziati da donazioni e per il 54% dai fondi pubblici. «Siamo preoccupati per l’onda mediatica sproporzionata che si è messa in moto», dice il direttore di Oxfam Italia, Roberto ...

Mediaset - Dai Mondiali 2018 punta a 115 milioni di ricavi : Teleborsa, - Occhi puntati su Mediaset a Piazza Affari. Il titolo del biscione che sale dello 0,34% scambiando a 3,2 euro, rimane sotto i riflettori dopo i rumors di stampa ipotizzano che il gruppo ...

Mediaset - Dai Mondiali 2018 punta a 115 milioni di ricavi : Occhi puntati su Mediaset a Piazza Affari. Il titolo del biscione che sale dello 0,34% scambiando a 3,2 euro, rimane sotto i riflettori dopo i rumors di stampa ipotizzano che il gruppo avrebbe speso ...

Mediaset - Dai Mondiali in Russia attesi ricavi per 115 milioni : Il Biscione punta a un target di raccolta complessivo di 115 milioni, il 47% in più di quanto investito per aggiudicarsi i diritti tv. L'articolo Mediaset, dai Mondiali in Russia attesi ricavi per 115 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.