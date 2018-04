Da domani torna ' un campione per amico'

Traffico di Pasquetta - operazione rientro Code alle frontiere e sulla Milano-Venezia Oggi sole - ma da domani torna la pioggia : sulla A4 coda tra Padova e Vicenza e 11 km di incolonnamenti nei pressi di Verona. Situazioni difficili in corrispondenza con le maggiori città e nei tratti verso il mare

Fabio Fazio non va in onda domani : quando torna Che tempo che fa : Che tempo che fa salta l’1 aprile: ecco quando ritorna Fabio Fazio Il conduttore ligure Fabio Fazio, questa domenica primo aprile, giorno di Pasqua, non andrà in onda sulla prima rete con la trasmissione Che tempo che fa. Il conduttore tornerà, secondo i palinsesti, regolarmente domenica prossima, 8 aprile, come sempre su Rai Uno a partire dalle 20:35, insieme alla sua spalla, la comica Luciana Littizzetto, e alla sua valletta, la ...

Meteo Pasqua e Pasquetta 2018/ Previsioni del tempo : oggi temporali - ma da domani torna il sole? : Meteo Pasqua e Pasquetta, Previsioni del tempo e ultime notizie: oggi temporali protagonisti in diverse zone del paese, ma da domani tornerà a fare la sua parte il sole e lunedì sole ovunque(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 06:50:00 GMT)

Torna il maltempo in Campania allerta gialla dalle 12 di domani : allerta gialla per piogge e temporali dalle 12 di domani su tutta la Campania. Lo comunica la Protezione civile della Regione Campania che ha emanato un avviso di criticità idrogeologica per ...

Sicilia : governo battuto su Defr - aula torna a riunirsi domani : Palermo, 27 mar. (Adnkronos) - Dopo il ko del governo Musumeci in aula, caduto per un solo voto sull’approvazione del Defr, quello di Cateno De Luca (Sicilia Vera) l’aula tornerà a riunirsi domani pomeriggio alle ore 16. Per le ore 12 è prevista la Commissione Bilancio che dovrà riapprovare il Docum

domanica 25 marzo torna l’ora legale : nei prossimi 7 mesi stimati risparmi per 116 milioni di euro : Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo torna l’ora legale in Italia, che durerà per i prossimi sette mesi. Per effetto dello spostamento delle lancette degli orologi un’ora in avanti, Terna – la società che gestisce la rete elettrica nazionale – stima un minor consumo di energia elettrica pari a circa 562 milioni di kilowattora, quantitativo corrispondente al fabbisogno medio annuo di circa 200 mila famiglie. Considerando che un ...

Le cose da sapere sull’ora legale - che torna domani notte : Se ve lo stavate chiedendo, l'ora legale è quella che ci fa dormire un'ora in meno, ma fa sì che ci sia più luce di sera The post Le cose da sapere sull’ora legale, che torna domani notte appeared first on Il Post.

A Catania governa mafia sociale : domani in edicola sul Fatto torna “A casa vostra” : Giovedì 22 marzo torna “A casa Vostra“, l’inserto di quattro pagine dedicato alle città italiane. Questa volta l’inviato del Fatto Giampiero Calapà racconterà Catania. Un viaggio che parte incontrando i “carusi”, cioè i ragazzi in fila ai centri per l’impiego delle cosche, sperando in un posto da pusher o da vedetta. Perché nella città ai piedi dell’Etna i quartieri sono divisi tra le due storiche famiglie ...

Sondaggi - se si tornasse a votare domani? Più voti al M5s (34%) e alla Lega (dal 18 al 22). Sconfitti cedono ancora consenso : I vincitori vincono ancora e con ancora più margine. Gli Sconfitti continuano a perdere. Se si tornasse a votare domani la Lega e il Movimento 5 stelle aumenterebbero i propri voti, rubandoli soprattutto a Forza Italia ma anche al Pd e a Liberi e Uguali. È quello che emerge da due Sondaggi diversi pubblicati tra venerdi 17 marzo e sabato 18 marzo e condotti rispettivamente da Swg per il quotidiano Il Messaggero e da Demos & Pi per La ...

domani torna l'allerta : piogge diffuse e temporali dalle 8 alle 21 : Genova - Il Coc , Centro Operativo Comunale, si è riunito alle ore 15 di oggi e, sulla base della dichiarazione di stato di allerta gialla per piogge diffuse e temporali dalle ore 8 alle ore 21 di ...

Elezioni : Salvini - speriamo di non tornare a voto domani : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – “Ci auguriamo che gli italiani non debbano a tornare a votare domani mattina, perchè altrimenti si stancano. Abbiamo avuto un mandato, speriamo di portarlo a termine”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un incontro con l’Associazione stampa estera. L'articolo Elezioni: Salvini, speriamo di non tornare a voto domani sembra essere il primo su CalcioWeb.