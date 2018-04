Crema di ceci con salmone in salsa verde #ricette

laragnatelanews

(Di martedì 10 aprile 2018) Gli omega 3, tanto utili alla nostra salute e che necessitano di essere assimilati attraverso l’alimentazione, ci fanno prediligere alcuni alimenti che ne contengono in quantità. Gli Omega 3 hanno un effetto benefico sull’apparato cardiovascolare, attenuano le reazioni infiammatorie, soprattutto per quanto riguarda l’asma e l’artrite reumatoide e sembra inoltre che favoriscano la vitalità delle cellule del sistema nervoso, perché hanno una funzione antidepressiva”. Vediamo oggi una ricetta a base di, molto ricco di Omega 3, un grasso polinsaturo che è infatti presente soprattutto nel pesce. Ci suggeriscono la ricetta direttamente da “casa Ikea” dove Realize Networks, prima «Talent agency» ad operare nel mercato italiano del mondo food, inaugura la partnership tra Marco Bianchi e GNAMBOX per IKEA, in occasione del progetto biologico: SIAMO FATTI PER CAMBIARE. SIAMO ...