Così i ladri rubano scooter e moto in pieno centro | il video dei carabinieri

Furto in flagranza : peggio di Così è impossibile. Per arrestare questi ladri i poliziotti non devono fare niente di niente : Seattle, gli addetti antitaccheggio della catena di ipermercati all’ingrosso Costco si rendono conto della presenza di alcuni ladri. La polizia, avvisata della presenza dei taccheggiatori, si posiziona sul retro del negozio, in prossimità della porta antincendio da cui vogliono scappare i malviventi. Giunti sul posto gli agenti fermano una ragazza diciottenne alla guida di un’auto sospetta mentre attendeva i due compari per darsi alla fuga. Il ...