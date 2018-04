Cosa sappiamo della nuova scossa di terremoto vicino Macerata 

Cosa sappiamo sul sospetto attacco chimico a Douma. Almeno 100 i morti : Mosca sostiene che nell'attacco non sono state utilizzate armi chimiche, mentre da Washington la richiesta politica è quella di abbandonare Assad. Sui social network immagine tragiche delle case ...

Cosa sappiamo di quello che è successo a Münster : Ma soprattutto Cosa non sappiamo: non c'è nessuna prova che collega al terrorismo islamico l'uomo che ha ucciso due persone investendole con un furgone The post Cosa sappiamo di quello che è successo a Münster appeared first on Il Post.

Cosa sappiamo del minorenne di origine algerina indagato a Trieste per Terrorismo : Elevate capacità tecnico-informatiche, padronanza linguistica non comune e approfondita conoscenza dei principali testi sacri dell'Islam. Molto giovane ma già in possesso di un 'profilo' di tutto rispetto il minorenne italiano di origine algerina indagato per web proselitismo a favore dell'Isis. La Polizia di Trieste ha individuato questo ragazzo che attraverso la rete, utilizzando ...

Cosa sappiamo della bambina morta per un'otite a Brescia : Commozione, rabbia e dolore per la morte di una bambina di quattro anni a Brescia per le gravi complicazioni cerebrali di un'otite la cui entità era probabilmente stata sottovalutata. La piccola Nicole viveva a Gottolengo, un paese della Bassa Bresciana, e i suoi genitori l'avevano portata in due occasioni, nelle scorse settimane, all'ospedale della vicina Manerbio e poi all'istituto ospedaliero ...

Sappiamo dove sono e perché si formano. Cosa fare per le buche di Roma? : Più di 90 voragini all’anno nella città eterna, 28 zone a rischio frana e 383 fenomeni franosi, 250mila cittadini a rischio alluvioni: è il tremendo ‘bollettino’ sulla città di Roma emerso dal primo 'Rapporto sul rischio idrogeologico nella Capitale' curato dall'Autorità di distretto idrografico dell'Italia centrale. Secondo il rapporto da una media annuale di 16 voragini ...

'Ndrangheta - Cosa sappiamo dell'arresto del boss Giuseppe Pelle : Prendeva le decisioni strategiche della 'Ndrangheta unitaria ed era uno degli elementi di spicco delle cosche coinvolte nella strage di Duisburg

Sparatoria Caravaggio Cosa sappiamo : E' un delitto risolto a metà quello di Carlo Novembrini, 50 anni, ex sorvegliato speciale, e della compagna Maria Rosa Fortini, di dieci anni più giovane, assassinati ieri sera a Caravaggio (Bergamo) nella sala slot 'Gold Cherry'. A ucciderli e' stato Maurizio Novembrini, fratello di Carlo, fermato dai carabinieri con un colpo ancora in canna nella pistola semiautomatica calibro 9 dalla quale sono ...

Che Cosa sappiamo dopo il primo giro di consultazioni : Nessun vincitore, ma nessun vinto dopo i primi sondaggi. Ma Mattarella ha indicato una strada: Più facile da percorrere per la Lega che per il Movimento 5 stelle.

Un killer sta seminando il terrore nella provincia di Brescia. Cosa sappiamo : Un killer sta seminando il terrore nella provincia di Brescia. Secondo Brescia Oggi si tratta di Cosimo Balsamo, 62 anni: ha ucciso questa mattina un imprenditore in un capannone per l'allestimento di veicoli industriali e dopo poche ore, durante la fuga, ha colpito a morte un altro uomo. Ecco Cosa sappiamo finora: - Questa mattina Balsamo è entrato nello stabilimento della S.G.A. di Flero, ...

Cosa sappiamo della sparatoria nella sede di YouTube : Almeno quattro persone sono state colpite durante una sparatoria nel quartier generale di YouTube a San Bruno, California. Una quarta persona, l’attentatrice, è morta sulla scena, apparentemente ferita da arma da fuoco autoinflitta, ha detto la polizia durante la conferenza stampa. Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 aprile ...

Pane - biscotti - pizza : sappiamo Cosa mangiamo? : Q uesta volta, la saggezza dei nonni ha dovuto piegarsi alle evidenze meno rassicuranti della scienza empirica . Chi non ricorda, in fila per comperare il Pane, la signora un po' attempata raccomandarsi con il fornaio che le rosette o il quarto di casereccio fossero 'ben cotti' ? Colore dorato ...