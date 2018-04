Cosa c’è stasera in tv

Vaccinazioni in classe a Taranto - Cosa c’è di vero : (Foto: Joe Raedle/Getty Images) Secondo un articolo pubblicato sul sito Byoblu, in una scuola di Taranto ci sarebbe stato un “allarme tra i genitori” a causa di presunte Vaccinazioni somministrate agli studenti “all’insaputa dei genitori” stessi. Il contenuto ha ormai raggiunto le 4mila interazioni sui social, stimolando decine di commenti di altri genitori indignati o preoccupati per questa fantomatica azione ...

Cosa c’è dietro la chiusura di Open - la fondazione che ha finanziato la Leopolda di Renzi : Renzi ha chiuso la fondazione Open, il forziere che finanziato negli ultimi sei anni le sette edizioni della sua kermesse. Dal 2012 a oggi Open ha raccolto 6,7 milioni di finanziamenti privati.Continua a leggere

Il suicidio delle banche - Cosa c’è dietro alle sei multinazionali che gestiscono i crediti marci : E’ inutile nasconderci. La commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario deve diventare una commissione permanente. Non solo indagini per tentare di capire chi ha fatto scappare i buoi dalla stalla – così come avvenuto con l’ultima esperienza per le banche in crisi – ma soprattutto una costante funzione conoscitiva delle dinamiche del sistema finanziario e, quindi, di indirizzo e di controllo attraverso la possibilità di ...

Manifesto ProVita Roma - Cosa c’era di grave in quel poster antiabortista : Alla fine è stato rimosso, come avevano chiesto a gran voce le donne e l’associazione Aurelio in Comune che aveva indetto per domani una manifestazione di protesta. Da giorni un maxi poster antiabortista di sette metri per 11 campeggiava sulla facciata di un palazzo in via Gregorio VII, a Roma. Si trattava del più grande Manifesto mai esposto dal movimento ProVita – che raffigurava un feto nel grembo materno con la scritta “tu ...

Olimpiadi : Sala - Milano c’è ma prima d’estate capire Cosa fare (2) : (AdnKronos) – Intervistato dal presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, Sala torna sul tema. “Io credo molto nei grandi eventi e penso che le Olimpiadi Invernali del 2026 andranno in Europa e non in America: premieranno una città europea”. La candidatura di Milano è ancora solo una sorta di manifestazione di interesse, “qualora Governo e Coni valutassero questa opportunità”, dice ancora il sindaco. Il punto è che ...

