Corviale | Catalano FDI | slitta apertura scuola Mazzacurati

(Di martedì 10 aprile 2018) “Da alcuni giorni riceviamo messaggi da parte di genitori furibondi che avevano iscritto i propri figli alla prima elementare nella nuova, a due passi dal consiglio e dagli uffici del Municipio XI“. Così in una nota Danieleconsigliere di Fratelli d’Italia del Municipio Roma XI. “Sembrerebbe che anche quest’anno non ci sarà l’dellaperché pare che manchino ancora i collaudi definitivi che consentano l’ufficiale della, così nel frattempo le famiglie che avevano segnato i figli lì dovranno trovare una sistemazione tra la Placido Martini e la Fratelli Cervi. Stiamo predisponendo una interrogazione per capire se tutte queste informazioni in possesso dei genitori siano vere, pertanto ci riserviamo le opportune verifiche del caso, tuttavia quello che appare surreale è che ogni volta la parte politica si nasconda dietro ...