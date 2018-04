Corte Ue | gli Stati possono vietare UberPop senza notifica a Bruxelles

La Corte dei Conti boccia la gestione dell'accoglienza : È impietosa la relazione della Corte dei Conti sulla gestione dell"immigrazione. Nel solo 2016 sono sbarcati in Italia oltre 181mila migranti e, per la loro accoglienza lo Stato italiano ha destinato ben 1,7 miliardi.L"egoismo dell"EuropaL'Unione europea, invece, ha contribuito con appena 8,1 milioni e dal Fondo asilo, migrazione ed integrazione (Fami) per 38,7 milioni. Se si considerano gli anni 2007-2013 le risorse stanziate dall"Ue per ...

Corte dei Conti : nuovi contratti agli statali troppo alti - bocciata la riforma Video : Dopo quasi 10 anni di attesa e dopo lunghe e farraginose trattative, tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione hanno un nuovo #contratto: tra dicembre 2017 e febbraio 2018 tutte le piattaforme di #rinnovo per ogni singolo comparto sono state chiuse positivamente. nuovi contratti con nuove regole di lavoro ma soprattutto, con aumenti salariali da troppo tempo fermi ed arretrati per il biennio 2016-2017 che è quello da cui parte il nuovo ...

Piscinola - Corteo per il vigilante ucciso. La famiglia : 'Ci aspettavamo più partecipazione' : 'In memoria di Francesco della Corte, vittima innocente del lavoro'. Recita così la targa esposta stamattina nella fermata della metropolitana di Piscinola, proprio dove il tre marzo scorso la guardia ...

Gay Pride - il no di Tursi divide la giunta Bucci. L’assessore Viscogliosi : «Io sarò al Corteo» : Serafini in disaccordo. Viscogliosi: presente al corteo. La “saggia” del vicesindaco: incomprensibile. Il Comune ha negato il patrocinio alla cena e al corteo di Liguria Rainbow previsti per maggio e giugno

Virginia Stablum/ Uomini e Donne : la Corteggiatrice respinge Nicolò Brigante. Il consiglio di Tina Cipollari : Virginia Stablum, corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, ha rifiutato un'esterna con il tronista Nicolò Brigante. In studio Tina Cipollari la invita a non essagerare.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 10:20:00 GMT)

Usa - centinaia di migliaia in Corteo contro le armi mai così tanti dai tempi della guerra in Vietnam : L'intervista di @anna_lombardi Leggi la cronaca https://t.co/s1AWyvGfOW pic.twitter.com/RkwbdTDAIN - la Repubblica , @repubblica, 24 marzo 2018 Trey e Terry sono gemelli, hanno 20 anni e arrivano da ...

Migranti - Corte dei Conti : “Prima accoglienza costata 1 - 7 miliardi nel 2016. Dalla Ue contributo di soli 38 - 7 milioni” : La prima accoglienza, in Italia, nel 2016 è costata 1,7 miliardi di euro per 2.332 strutture. Il contributo dell’Unione europea alla spesa per l’accoglienza in Italia vale il 2,7% del totale: 38,7 milioni di euro. Sono le considerazioni contenute nella delibera della Corte dei Conti del 7 marzo sul sistema di prima accoglienza. Uno studio che si concentra sul triennio 2013-2016, sul quale ancora non sono sciolti tutti i dubbi rispetto al modo in ...

"Il fatto non sussiste" la Corte d'appello assolve gli imputati della "Rifiutopoli abruzzese" : L'Aquila - Il fatto non sussiste, con questa motivazione la Corte di Appello de L’Aquila, ha assolto Fabrizio Di Stefano ex parlamentare del centrodestra, Lanfranco Venturoni ex assessore regionale abruzzese e l’imprenditore Rodolfo Di Zio. I tre erano accusati a vario titolo di corruzione, turbativa d’asta, abuso d’ufficio e millantato credito nell’ambito della cosi detta ‘Rifiutopoli abruzzese" partita dall’inchiesta della Procura ...

DAVID DI DONATELLO 2018 - AMMORE E MALAVITA MIGLIOR FILM/ Vincitori : Napoli e Paola Cortellesi protagoniste : DAVID di DONATELLO 2018, Vincitori della 62esima edizione: AMMORE e MALAVITA MIGLIOR FILM, a Jasmine Trinca il premio come “MIGLIOR attrice protagonista”(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 09:52:00 GMT)

Corteo Foggia : Don Ciotti - siamo migliaia : Noi lo chiediamo alla politica, alle istituzioni, ma dobbiamo chiederlo anche a noi come cittadini: abbiamo bisogno di cittadini responsabili - ha concluso - non di cittadini a intermittenza a ...

21 marzo - a Foggia in migliaia al Corteo di Libera contro le mafie : Oggi la 23esima 'Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie'. Foggia la piazza principale

Foggia - in migliaia al Corteo di Libera contro le mafie : In migliaia in piazza sotto la pioggia a Foggia per la 'Giornata della memoria', in ricordo delle vittime innocenti di mafia, promossa da Libera. Bambini, adulti, uomini, donne, rappresentanti delle...

I migranti ci costano dai 35 ai 168 euro al giorno. La pessima gestione del sistema accoglienza finisce sotto la lente della Corte dei Conti : L'accoglienza dei migranti finisce sotto la lente della Corte dei Conti che, dopo attente analisi, ha redatto un rapporto attraverso il quale si evidenziano le criticità del fenomeno. Nelle 150 pagine ...