Corte Ue | divieto UberPop possibile anche senza avvisare la Commissione

Dj Fabo - il governo si costituisce alla Corte costituzionale : difenderà il divieto di aiuto al suicidio : 'La scelta del governo è, oltre che del tutto legittima, anche pienamente politica, visto che l'Esecutivo avrebbe potuto altrettanto legittimamente agire in senso opposto e raccogliere l'appello ...

Roma - domani divieto Cortei Forza Nuova : 13.37 Vietati i cortei di Forza Nuova a Roma domani, giorno di chiusura della campagna elettorale. La Questura di Roma ha messo a punto il piano sicurezza per i comizi di chiusura. Ha ribadito a Forza Nuova, "che tiene i propri eventi di chiusura in quattro distinte piazze,che non saranno consentiti spostamenti con l'esposizione di emblemi in forma eclatante, diffusione di simboli luminosi o slogan in forma itinerante". Vietate anche le ...

Razzismo - domani Macerata in Corteo nonostante il divieto. Striscione a Morrovalle : "Onore a Traini" : A Macerata ma non solo, per dire no al Razzismo e al fascismo: domani, in diverse città italiane, si terranno manifestazioni e cortei di vari gruppi, associazioni e partiti politici che...

Macerata - polemica sul divieto ai Cortei. E la polizia carica Corteo Fn : Sale la tensione a Macerata. Dopo la morte di Pamela Mastropietro, dopo il ritrovamento del suo cadavere spezzettato in una valigia e l'arresto di Innocent Oseghale, dopo il folle raid di Luca Traini, ora la cittadina delle Marche è divisa a metà. Per questo fine settimana erano stati annunciati cortei contrapposti, Forza Nuova e CasaPound contro l'immigrazione da una parte e il variegato universo delle sinistre dall'altro. Il ...

