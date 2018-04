Corruzione nella sanità a Milano : sei arresti : Quattro primari e un direttore sanitario dei due ospedali milanesi sono agli arresti domiciliari, mentre un imprenditore è finito in cella nell'ambito di un filone di indagine sulla Corruzione. In una delle intercettazioni viene detto che "il Pini è l'ospedale più facile del mondo... perché non ci sono gare".

Sei persone, tra cui quattro primari, un dirigente e l'imprenditore accusato di averli corrotti, sono stati arrestati a Milano nel corso di un'inchiesta sulla corruzione nella sanità. Cinque di loro sono attualmente agli arresti domiciliari. sono due primari e il

Appalti truccati nella sanità ligure. Corruzione e concussione : 11 arresti : In carcere, tra gli altri, il dirigente Asl Massimo Buccheri e ai domiciliari l’ex consigliere regionale Luigi Morgillo. Misure scattate a Genova e alla Spezia

Appalti truccati nella sanità ligure - undici arresti per Corruzione e concussione : Un dirigente dell’Asl 5 della Spezia e due dirigenti e un rappresentante di una nota multinazionale specialista in apparecchiature ospedaliere sono stati arrestati dalla Guardia di finanza della Spezia nell’ambito di una vasta operazione di contrasto alla turbativa d’asta. Oltre ai 4 arresti sono state eseguite altre sette ordinanze di custodia ai ...

Come sta messa l'Italia nella classifica europea per la Corruzione? : Il nuovo Indice di Percezione della Corruzione di Transparency International fotografa un'Italia migliore rispetto all'anno scorso: il Cpi 2017 posiziona il nostro Paese al 54 posto nel mondo (su 180 Paesi), con un guadagno di 6 posizioni, ma un punteggio tuttavia non ancora pienamente sufficiente di 50 su 100. Le posizioni scalate dal 2012, anno dell'approvazione della legge anticorruzione, ad oggi sono 18, di cui 15 da quando ...

