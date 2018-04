Corea del Sud | Seul si prepara al duro impatto economico della disputa commerciale tra

Cina - nuove restrizioni all'export verso la Corea del Nord : Teleborsa, - La Cina ordina nuove restrizioni commerciali nei confronti della Corea del Nord. In osservanza alla risoluzione ONU numero 2375, il Ministero del Commercio cinese ha imposto vincoli all'...

La Corea del Nord pronta a discutere della denuclearizzazione : Durante il vertice tra Kim Jong-un e il presidente USA Donald Trump, la Corea del Nord avrebbe confermato agli Stati Uniti per la prima volta di essere pronta a discutere della denuclearizzazione della penisola: lo ha rivelato un funzionario americano citato dal Wall Street Journal. Pyongyang ha avrebbe indicato che il processo deve avanzare in modo sincronizzato con concessioni diplomatiche ed economiche da parte statunitense. L'articolo La ...

Corea del Nord - la Cina vieta l'export di 32 beni a 'doppio uso' : La Cina ha annunciato il divieto di export verso la Corea del Nord di 32 beni caratterizzati dal "doppio uso" , civile e militare, ndr, , come equipaggiamenti, software e tecnologie varie. Alcuni ...

Curling - Mondiali 2018 : Svezia-Canada - che Finale a Las Vegas. Corea del Sud e Scozia si arrendono : Canada e Svezia si sfideranno nella Finale del Mondiale 2018 di Curling maschile. A Las Vegas (USA) andrà in scena lo stesso atto conclusivo della passata stagione vinto dalla compagine della Foglia d’Acero che andrà a caccia del terzo sigillo consecutivo (addirittura il 37esimo della storia) mentre gli scandinavi puntano all’ottavo titolo (l’ultimo nel 2015). I nordamericani hanno sconfitto la Scozia per 9-5 al termine del ...

Corea del Sud - 24 anni di cella all'ex presidente per corruzione : Oltre dieci mesi di processo e infine la sentenza: l'ex presidente destituita della Corea del Sud, Park Geun-hye, è stata condannata a 24 anni di carcere e 18 milioni di dollari di multa , quasi 15 ...

Il prigioniero Coreano : le due Coree spiegate da un pescatore - uno del popolo : La variabile di questa epoca è, appunto, Kim Jong-un, il cosiddetto signore della guerra, con la sua politica, i suoi azzardi, il suo modo di gestire il potere e il popolo. Sappiamo. , guarda la ...

Corea del Sud - le cose da sapere sulla condanna alla ex Presidente : ... rivelò che l'ufficio della presidenza aveva spinto alcune grandi aziende a donare quasi 80 milioni di dollari alla Mir Foundation , un ong nata da poco per promuovere la cultura Coreana nel mondo. ...

Corea del Sud - ex presidente Park Geun-hye condannata a 24 anni per corruzione : Sedici reati confermati per un totale di 24 anni di carcere. È la sentenza relativa allo scandalo politico che un anno fa portò all’impeachment dell’ex presidente sudCoreana Park Geun-hye. Questa mattina in diretta televisiva il Tribunale di Seul ha dichiarato la 66enne colpevole di sedici capi di imputazione tra i quali abuso di potere, corruzione e diffusione di segreti di Stato e condannato la Park a pagare una multa di 18 ...

LIVE Curling - Mondiali 2018 : Italia-Corea del Sud IN DIRETTA. Azzurri a caccia dei play-off : Corea avanti 4-1 dopo i primi sei End : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, match fondamentale in chiave azzurra nei Mondiali di Curling maschile di Las Vegas (Stati Uniti). Gli Azzurri sfidano gli asiatici per provare a portare a casa una vittoria che potrebbe aprire le porte verso i play-off: il cammino di Mosaner e Retornaz infatti fino ad ora è stato eccezionale, ora serve la ciliegina sulla torta per raggiungere un risultato clamoroso. OASport vi ...

Corea del Sud - ricercatori boicottano il centro che studia robot-soldato : ... fra i principali nel campo dell'intelligenza artificiale, boicotteranno il Kaist , Korea Advanced Institute of Science and Technology, , uno dei principali centri di ricerca al mondo che ha sede in ...

LIVE Curling - Mondiali 2018 : Italia-Corea del Sud IN DIRETTA. Azzurri a caccia dei play-off : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, match fondamentale in chiave azzurra nei Mondiali di Curling maschile di Las Vegas (Stati Uniti). Gli Azzurri sfidano gli asiatici per provare a portare a casa una vittoria che potrebbe aprire le porte verso i play-off: il cammino di Mosaner e Retornaz infatti fino ad ora è stato eccezionale, ora serve la ciliegina sulla torta per raggiungere un risultato clamoroso. OASport vi ...