Consultazioni | Mattarella ha deciso | I nuovi incontri giovedì 12 e venerdì 13

Consultazioni - secondo giro al Quirinale giovedì e venerdì. E Mattarella inverte l’ordine : prima i partiti - poi i presidenti : Il Quirinale ha convocato il secondo giro di Consultazioni per giovedì e venerdì. In questa circostanza partirà con i partiti e chiuderà con le alte cariche istituzionali. giovedì , quindi, chiuderà la giornata l’incontro del capo dello Stato con il M5s, mentre il centrodestra unito rimarrà nella casella già assegnata alla Lega al primo giro . E’ quanto riferiscono all’Ansa fonti parlamentari. L'articolo Consultazioni , secondo ...

Matteo Salvini - il retroscena sulle Consultazioni da Mattarella : 'Prende tempo per far fuori Berlusconi' : Prendere tempo , per il momento. La 'pausa di riflessione' concessa da Sergio Mattarella ai leader ha trovato tutti d'accordo. Secondo un retroscena della Stampa , Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi ...

Consultazioni - Mattarella 'Nessuna intesa - serve tempo'. Di Maio 'Lega e Pd nostri interlocutori'. E il centrodestra si divide : ROMA - 'A oggi non si registra nessuna possibilità per formare il nuovo governo'. Il presidente Mattarella poco dopo le 17,30 chiude così la due giorni di Consultazioni al Quirinale con i partiti ...

Consultazioni - Mattarella 'Finora nessuna intesa per formare il nuovo governo. Serve tempo'. Di Maio 'Lega e Pd nostri interlocutori' : Il segretario del Carroccio ha twittato la diretta streaming del Colle: "Rimanete sintonizzati" Ora è in corso il colloquio con i 5Stelle. Verso le 18 sapremo le decisioni di Mattarella sul governo. ...

Consultazioni - Mattarella : “Ora qualche giorno di pausa - settimana prossima un nuovo giro” : “Nessun partito e nessuno schieramento dispone da solo dei voti necessari per formare un governo e sostenerlo ed è indispensabile quindi, secondo le regole della nostra democrazia che vi siano intese tra più parti per formare una coalizione che possa avere una maggioranza in Parlamento. Nelle Consultazioni in questi due giorni questa condizione non è emersa”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine ...