Consultazioni | Mattarella ha deciso | I nuovi incontri domani e venerdì

Il piano C di Mattarella in caso di flop delle nuove Consultazioni : Quando giovedì i leader dei partiti entreranno al Quirinale per il secondo giro di consultazioni, sapranno che le porte del palazzo non si apriranno per loro una terza volta, se non diranno al Presidente della Repubblica parole nuove rispetto a quelle dette la scorsa settimana. Stando a quanto riferito da chi frequenta assiduamente il Colle, infatti, il capo dello Stato non farà un terzo giro di consultazioni per sentirsi ...

Giovedì il secondo giro di Consultazioni. Ecco tutti i 'no' con cui dovrà fare i conti Mattarella : Giovedì 12 aprile il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riprenderà le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Ecco tutti i 'no' dei partiti che saliranno al Colle.

Consultazioni : giovedì e venerdì secondo giro - Mattarella attende indicazioni : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – Far trascorrere “qualche giorno di riflessione, anche sulla base della esigenza di maggior tempo prospettata durante i colloqui da molte parti politiche”. Una pausa “utile” per permettere ai partiti di “valutare, responsabilmente, la situazione, le convergenze programmatiche e le possibili soluzioni per dar vita a un governo”. Erano state queste le indicazioni con le quali il ...

Consultazioni - Mattarella ha deciso<br>I nuovi incontri giovedì 12 e venerdì 13 aprile : Mentre Luigi Di Maio e Matteo Salvini ancora temporeggiano e il Pd insiste nel restare all'opposizione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha stabilito la data delle prossime Consultazioni: giovedì 12 e venerdì 13 aprile. Questa volta l'ordine sarà invertito, nel senso che prima ascolterà le forze politiche e poi le cariche istituzionali, mentre la settimana scorsa ha incontrato prima i Presidenti di Senato e Camera, Maria ...

Mattarella ha deciso : Consultazioni nel fine settimana : La strada verso la formazione del nuovo Governo è tutta in salita. Le parti sono molto distanti. Dal Quirinale traspare

Consultazioni - Sergio Mattarella ha una sola condizione : niente voto anticipato : La 'pausa di riflessione' concessa molto volentieri dal Quirinale dopo il primo fallimentare giro di Consultazioni pare aver consegnato una sola certezza: non si andrà al voto anticipato. Sebbene di ...

Matteo Salvini - il retroscena sulle Consultazioni da Mattarella : 'Prende tempo per far fuori Berlusconi' : Prendere tempo, per il momento. La 'pausa di riflessione' concessa da Sergio Mattarella ai leader ha trovato tutti d'accordo. Secondo un retroscena della Stampa , Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi ...

Mattarella - Consultazioni elettorali/ Il Presidente della Repubblica prende tempo : Di Maio a bocca asciutta : Mattarella, "ora nuove consultazioni": Luigi Di Maio, "contratto di Governo con Martina o Salvini", ma il Pd chiude e la Lega sta con Silvio Berlusconi.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 12:37:00 GMT)

Mattarella prende tempo - nuove Consultazioni settimana prossima - : Gli incontri del capo dello Stato con i leader dei partiti si sono conclusi con un nulla di fatto. "Servirà un altro giro la prossima settimana", ha detto il presidente della Repubblica. Intanto si ...