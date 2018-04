Consultazioni | II round | giovedì i partiti | venerdì le cariche istituzionali Gli ultimi

Governo cercasi - in settimana secondo round di Consultazioni : Il primo giro di consultazioni non ha portato alla formazione del Governo, anzi, Salvini e Di Maio sembrano ancora lontani da un'intesa, almeno stando all'ultimo

Secondo round Consultazioni in settimana - da giovedì o venerdì : Roma, 9 apr. , askanews, Il Secondo giro di consultazioni al Quirinale si terrà questa settimana e con ogni probabilità durerà come il primo- soltanto due giorni: giovedì e venerdì o forse, ma meno ...

Consultazioni al Colle - primo round fra veti e candidati di bandiera : Qualcuno comincia a ipotizzare uno scenario inedito: se lo stallo dovesse proseguire oltre aprile, complice anche la campagna elettorale per le amministrative, potrebbe partire una sorta di “governo dalle Camere”...

Per avere un presidente incaricato potrebbero servire due round di Consultazioni : Pausa di riflessione, in coincidenza con la Pasqua, e poi prenderanno il via le consultazioni dei diversi gruppi al Quirinale per dare un governo al Paese. Un iter complicato come non mai, dopo un risultato elettorale che non ha dato nessuno vincente assoluto e un tripolarismo di fatto. Sergio Mattarella ha voluto lasciare tempo ai partiti per chiarirsi le idee, concedendo cinque giorni di tempo per proseguire i contatti e gli ...

