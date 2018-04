Consultazioni | giovedì e venerdì secondo giro | Mattarella attende indicazioni

meteoweb.eu

: #BREAKING Le nuove #consultazioni al Quirinale cominceranno giovedì - you_trend : #BREAKING Le nuove #consultazioni al Quirinale cominceranno giovedì - repubblica : ?? #Governo, il Quirinale ha deciso: nuove #consultazioni giovedì e venerdì. Si cerca una via per sbloccare la situa… - Agenzia_Ansa : #missioneGoverno, il Colle dà tempo: 'Tentare governo politico, no a incarichi al buio'. Nuove consultazioni non pr… -

(Di martedì 10 aprile 2018) Roma, 10 apr. (AdnKronos) – Far trascorrere “qualche giorno di riflessione, anche sulla base della esigenza di maggior tempo prospettata durante i colloqui da molte parti politiche”. Una pausa “utile” per permettere ai partiti di “valutare, responsabilmente, la situazione, le convergenze programmatiche e le possibili soluzioni per dar vita a un governo”. Erano state queste lecon le quali il Presidente della Repubblica, Sergioscorso, al termine dei primi colloqui al Quirinale con cariche istituzionali e schieramenti politici, aveva annunciato per questa settimana “un nuovo ciclo di, per ascoltare le opinioni dei partiti e verificare se è maturata qualche possibilità che oggi non si registra”.Il momento è arrivato eprossimi le porte dello Studio alla Vetrata si ...