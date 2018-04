Consultazioni | Di Maio | ' Fiducioso su un governo del cambiamento'

Consultazioni - Di Maio e Salvini temono un mandato esplorativo : Uno in Molise, l?altro in Friuli. Tutti e due, Di Maio e Salvini, di nuovo in campagna elettorale, attività certamente più facile della costruzione di una maggioranza e quindi di...

Consultazioni - Di Maio e Salvini temono un mandato esplorativo : Uno in Molise, l'altro in Friuli. Tutti e due, Di Maio e Salvini, di nuovo in campagna elettorale, attività certamente più facile della costruzione di una maggioranza e quindi di un governo. Tutti e ...

Consultazioni - Di Maio e Salvini temono un mandato esplorativo : Uno in Molise, l?altro in Friuli. Tutti e due, Di Maio e Salvini, di nuovo in campagna elettorale, attività certamente più facile della costruzione di una maggioranza e quindi di...

Consultazioni - da giovedì nuovo giro al Quirinale. Di Maio : no a incontro con Salvini : Sarà govedì e venerdì il nuovo giro di incontro con il Presidente della Repubblica nel tentativo di formare un governo. Il capo politico del M5s chiude a un incontro immediato col leghista, che invita a non fare “la vittima”

Consultazioni governo - Berlusconi il tappo : quale sbocco per Salvini e Di Maio? Video : Il secondo giro delle Consultazioni al Quirinale rischia di essere una fotocopia del primo. Ad oggi le posizioni delle forze più rappresentative presenti in parlamento appaiono abbastanza rigide, pur con qualche variante che, tuttavia, non sembra destinata a favorire una via d’uscita praticabile. governo, la partita a scacchi pre-Consultazioni L’apertura di Di Maio al Pd non ne ha rimosso la determinazione, tuttora ferma alla scelta della ...

Tra Salvini e Di Maio volano gli stracci Consultazioni rinviate : Più che stallo, il dialogo tra Lega e Movimento Cinquestelle appare bloccato in un vicolo cieco, cristallizzato dalla pretesa grillina di dividere il centrodestra. Una impasse che sembra destinata a ...

Tensioni da spareggi elettorale : Di Maio e Salvini in tour per le regionali - secondo giro Consultazioni in fondo alla settimana e al buio : La pausa di riflessione del weekend, seguìta al primo giro di consultazioni dei partiti con Sergio Mattarella, non produce passi in avanti. buio pesto sul 'governo che verrà', mentre inizia la settimana del secondo giro di consultazioni. Tutto fermo, tanto che dal Colle ancora non hanno decidono quando inizia questo secondo round e non escludono di convocare i leader solo venerdì e sabato e non giovedì e ...

Di Maio-Salvini - scontro prima del nuovo giro di Consultazioni | Lega : "Basta no o si rivota" : Botta e risposta a distanza tra i due leader in attesa del secondo giro di consultazioni, che anche questa volta si concluderà in due giornate. Il presidente Mattarella potrebbe convocare i partiti per giovedì e venerdì

Sempre scintille Salvini-Di Maio nella settimana delle nuove Consultazioni : Stamattina Salvini vede il 'dialogo' tra lui e Di Maio in questo modo: "Il dialogo possibile è coi 5 stelle se la smettono però di porre veti e di mettersi al centro del mondo visto che sono arrivati ...

SALVINI - “CON DI MAIO INCONTRO PRE-Consultazioni”/ “Stop vertici Centrodestra : Governo con M5s o Elezioni” : Governo, Matteo SALVINI "chiedo a Di MAIO un INCONTRO prima delle Consultazioni. Stop ad altri vertici del Centrodestra: o accordo con M5s oppure si torna alle Elezioni". E intanto Maroni..(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 13:24:00 GMT)

Matteo Salvini : "A Luigi Di Maio chiederò un incontro prima delle Consultazioni" : "A Di Maio chiederò un incontro prima del secondo giro di consultazioni sulla disponibilità a venirsi incontro. Al di là dei veti, chiederemo: 'facciamo qualcosa o no?' Se la risposta è no si torna al voto". A dirlo è Matteo Salvini, segretario della Lega.Salvini, in Friuli Venezia Giulia per la campagna elettorale in vista delle regionali, risponde a chi osservava che il veto più grande del M5S è ...

Verso le Consultazioni - Di Maio chiama il Pd - Martina frena : 'Resta ambiguità' : La reazione dem Più morbida ma non meno ficcante la replica dell'attuale segretario reggente del Pd, Maurizio Martina: 'L'autocritica nei toni è apprezzabile, l'ambiguità politica rimane evidente. ...

Fratelli di Crozza - anticipazioni puntata 6 aprile : Consultazioni politiche e cena tra Salvini e Di Maio - info streaming : Fratelli di Crozza, anticipazioni oggi 6 aprile 2018 Maurizio Crozza analizza attraverso i suoi amati personaggi e i monologhi satirici l'intricata situazione politica focalizzandosi sulle ...

Mattarella - Consultazioni elettorali/ Il Presidente della Repubblica prende tempo : Di Maio a bocca asciutta : Mattarella, "ora nuove consultazioni": Luigi Di Maio, "contratto di Governo con Martina o Salvini", ma il Pd chiude e la Lega sta con Silvio Berlusconi.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 12:37:00 GMT)