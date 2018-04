Condannata Eva Klotz per vilipendio al Tricolore

Bolzano - l’indipendentista Eva Klotz Condannata per vilipendio alla bandiera : Eva Klotz condannata a Bolzano per vilipendio alla bandiera italiana insieme a due colleghi della Südtiroler Freiheit, Sven Knoll e Werner Thaler. I tre erano finiti a processo nel 2010 per un manifesto che raffigurava una scopa che spazza via il tricolore lasciando il bianco ed il rosso del vessillo tirolese. Nel 2011 la prima condanna, a cui era seguita l’assoluzione in secondo grado annullata poi dalla Cassazione nel 2017. E’ stato così ...

Francia - aveva esultato su Facebook per morte macellaio durante attacco a Trebes : vegana Condannata per apologia : È stata condannata a sette mesi di prigione con la condizionale la vegana che si era rallegrata su Facebook della morte del macellaio del supermercato di Trèbes, Christian Medves, per mano del terrorista Radouane Lakdim. La procura di Foix, nel sud della Francia, aveva aperto un’inchiesta per “apologia di terrorismo” dopo la pubblicazione del post nel quale la donna, che si presenta sui social network come militante animalista e ...

Schiaffeggiò i soldati che avevano sparato al cugino : Ahed Tamimi Condannata a 8 mesi di reclusione : Schiaffeggiò i soldati che avevano sparato al cugino: Ahed Tamimi condannata a 8 mesi di reclusione La ragazza palestinese, ancora minorenne, si ribellò alle violenze dei soldati israeliani che avevano sparato al cuginetto, ferendolo gravemente. Da allora è diventata un simbolo della resistenza palestinese.Continua a leggere La ragazza palestinese, ancora minorenne, si ribellò alle violenze […]

Schiaffeggiò i soldati che avevano sparato al cugino : Ahed Tamimi Condannata a 8 mesi di reclusione : La ragazza palestinese, ancora minorenne, si ribellò alle violenze dei soldati israeliani che avevano sparato al cuginetto, ferendolo gravemente. Da allora è diventata un simbolo della resistenza palestinese.Continua a leggere

“Condannata a 6 mesi”. La vip aveva fatto la guerra a Barbara D’Urso. Concorrente del famoso reality aveva reagito male a un servizio di Domenica Live e ora arrivano le conseguenze pesantissime : Diffamazione aggravata nei confronti di Barbara D’Urso e una condanna a sei mesi carcere. Più i danni morali che la showgirl dovrà risarcire alla conduttrice per quel fatto – che molti avranno dimenticato – che risale al 2013. Ma di chi stiamo parlando? Chi è la vip condannata dal Tribunale di Monza? Stiamo parlando dell’ex olgettina Barbara guerra che, nel 2013 appunto, aveva pubblicato su Instagram una serie di insulti ai danni della ...

Cremona - chiudeva l’ufficio postale per fare ginnastica : Condannata la direttrice. Lei : “Colpa di problemi di salute” : chiudeva l’ufficio, dicendo ai clienti che i terminali erano guasti. Poi l’ex direttrice delle poste di un piccolo Comune in provincia di Cremona, spenta la luce e chiusa a chiave la porta, si fermava in ufficio a fare ginnastica. Ieri, la donna, 51 anni, accusata di interruzione di pubblico servizio, è stata condannata dal giudice Giuseppe Bersani a quattro mesi di reclusione, pena sospesa. La vicenda risale al 2015 ed è stata scoperta grazie a ...

‘Ndrangheta - boss al 41 bis in permesso dalla madre Condannata all’ergastolo ma non in pericolo di vita : ‘Rischio evasione’ : Sette ergastoli, decine di anni di carcere per associazione mafiosa, omicidi e riciclaggio. Dagli anni Novanta è detenuto al 41 bis perché ritenuto uno dei più sanguinari boss della ‘Ndrangheta. Eppure Domenico Gallico ha ottenuto dal tribunale di Sorveglianza di Sassari un permesso per tornare a Palmi e incontrare la madre malata che non vede dal 2012. La donna, novantaduenne, è Lucia Giuseppa Morgante, condannata all’ergastolo per un omicidio ...