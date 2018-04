Con chi parla Di Maio quando parla con Martina?

Eba : meno banchieri Con stipendi alti - Italia stabile : Calo, nel 2016, dei banchieri europei con stipendi e bonus sopra il milione di euro annui mentre in Italia il numero è quasi invariato , da 174 a 172, . Lo rileva l'Eba nel rapporto annuale secondo ...

SContro auto-camion sull'At-Cn a Castagnito : morto - 56 anni - noto chirurgo della mano a Bra : Scontro mortale tra un'auto e un camion questa mattina, martedì 10 aprile, intorno alle 8, sull'autostrada Asti-Cuneo, all'altezza di Castagnito, al chilometro 49,9. Il conducente dell'auto è deceduto.

"DiCono sempre che non ci sono rischi - ma poi...". L'ironia della Gialappas' al Salone del risparmio : "Dicono sempre che non ci sono rischi, ma poi sappiamo come va a finire". L'ironia della Gialappa's band sbarca al Salone del risparmio di Milano durante la presentazione degli investimenti flessibili da parte di Axa Im Italia. Il trio comico, composto da Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci, si destreggia tra ragionamenti economici e prospettive finanziarie, accompagnando la platea e i relatori con battute al vetriolo e ...

Cgil chiama - M5S risponde : Toninelli inContra Camusso per parlare della Carta dei diritti del Lavoro : La Cgil chiama il Parlamento, e il Movimento 5 Stelle risponde per primo. Oggi alle 15,30 la leader Susanna Camusso (accompagnata da Tania Scacchetti, che in segreteria ha la delega al Lavoro) incontrerà il capogruppo al Senato Danilo Toninelli nella sede del gruppo a Palazzo Carpegna. Al centro della riunione ci sarà la Carta dei diritti universali del Lavoro.L'incontro fa seguito alla lettera aperta che il segretario generale ...

Total : accordo Con Saudi Aramco per impianto petrolchimico : Parigi, 10 apr. (AdnKronos) – Protocollo d’intesa tra il gruppo petrolifero francese Total e Saudi Aramco per la costruzione di un impianto petrolchimico gigante a Jubail in Arabia Saudita. Ad annunciarlo in una nota è la stessa Total. La firma è arrivata in occasione della visita a Parigi del principe ereditario Mohammed ben Salmane.Questo progetto rappresenta un investimento di circa 5 miliardi di dollari e produrrà oltre 2,7 ...

“Sta partorendo!”. Niente ambulanza : che succede in casa. All’ottavo mese di gravidanza - improvvisamente avverte le Contrazioni. Il marito chiama subito i soccorsi ma non c’è tempo. Quello che fa l’uomo è pazzesco : Dopo quanto accaduto di certo nessuno potrà dire che Quello è proprio suo figlio. Sì, perché quanto accaduto vicino Pavia ha davvero dell’incredibile, e del magico se vogliamo. La moglie ha iniziato ad accusare improvvisamente le contrazioni con un mese d’anticipo rispetto alla data presunta del parto. E così, di fronte alla situazione che improvvisamente si è venuta a creare, per un uomo residente a Gropello Cairoli, piccolo ...

Torino - esodo dei tifosi granata a Verona Contro il Chievo : ...del Bentegodi - dove si spera di vedere un'invasione di tifosi granata vogliosi di dimenticare il precedente infausto col Verona di poche settimane fa - non va sbagliato per nessun motivo al mondo, ...

"Non mi piace che la Celentano giudichi l'aspetto fisico dei ballerini. Ho lavorato Con i più grandi - nessuno si è mai permesso" : "Non mi piace". È categorica Heather Parisi nel commentare quanto successo nella prima puntata di Amici. L'episodio al quale si riferisce la ballerina è l'accusa che Alessandra Celentano ha rivolto a una delle allieve della scuola. L'insegnante, infatti, si è scagliata contro Lauren "rea" di non avere i requisiti fisici per poter intraprendere una carriera da danzatrice: non avrebbe il fisico esile e asciutto che è ...

MotoGP - Redding sul Contatto Rossi-Marquez : 'Karma o rivincita? Fa comunque schifo' : Rossi o Marquez? È questa la domanda che risuona nella testa degli appassionati di MotoGP. In Italia è un plebiscito a favore di Valentino. In Spagna molti assolvono il campione del mondo per il contatto con Rossi in Argentina, costato al pilota della Yamaha una caduta e il 19° posto. Il commento più curioso sull'episodio arriva probabilmente da Scott Redding . Il pilota dell'...

Boxe - colpi di pistola Contro la macchina di Floyd Mayweather! Ferita una guardia del corpo : Un bruttissimo episodio è accaduto ad Atlanta (USA) nella mattinata di ieri. Una guardia del corpo di Floyd Mayweather, grande icona della Boxe contemporanea e uno degli sportivi più ricchi al mondo, è stato ferito a una gamba da un colpo di arma da fuoco proprio mentre accompagnava l’ex Campione del Mondo all’hotel Intercontinental. Secondo la polizia di Atlanta, il bodyguard è ricoverato al Grady Hospital mentre Mayweather ...

Accuse di Conflitto d'interessi - Marra : 'Vivo del mio lavoro - non di incarichi politici' : Per vivere, come la maggior parte dei cittadini, svolgo la mia professione che ho conquistato con studi, impegni e sacrifici quotidiani, senza mai aver utilizzato la politica come scorciatoia. Anche ...

Coprirsi la bocca Contro l'uso dei gas in Siria : la campagna social Contro le armi chimiche : 'Che mondo stiamo lasciando ai nostri figli? Tanta tristezza nel cuore #Siria #gas', è il messaggio dello scrittore. Coprirsi la bocca e il naso contro l'uso dei gas in #Siria. Grazie a tutti coloro ...

Valentino Rossi Contro Marc Marquez - Giacomo Agostini sta Con lo spagnolo : 'Se squalifichiamo ogni volta...' : Giacomo Agostini non ha bisogno di presentazioni per gli appassionati di MotoGp e il suo commento su quanto avvenuto tra Valentino Rossi e Marc Marquez sul circuito di Termas de Rio Hondo in Argentina ...

Play Store : sConti fino all’80% su app e giochi Android e sono ben 24 i titoli gratuiti : Ci sono più di 45 tra app e giochi Android oggi in offerta sul Play Store. Di questi saranno ben 24 i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste forse un modo migliore per iniziare questa settimana? L'articolo Play Store: sconti fino all’80% su app e giochi Android e sono ben 24 i titoli gratuiti proviene da TuttoAndroid.