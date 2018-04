: Pozzuoli, bilancio dell'assessore Zabatta dopo il weekend - quotidiano_roma : Pozzuoli, bilancio dell'assessore Zabatta dopo il weekend - napolivillage : CRONACA: Dalla spiaggia di Licola al lago d'Averno, la collaborazione tra Comune e Associazioni 'porta benefici al… -

I carabinieri diarrestano 10 dipendenti del parcheggio comunale multipiano per assenteismo.Per 7 è scattata l'accusa di associazione per delinquere finalizzata are la P.A. Secondo l'ordinanza del Gip di Napoli per 7 degliè stata contestata l'associazione per delinquere perché non si limitavano alla timbratura per conto di colleghi assenti, ma si erano accordati per nascondere i badges di tutti in un cassetto da dove ognuno di loro, a turno, poteva prenderli per timbrare.(Di martedì 10 aprile 2018)