Comune di Pozzuoli | dieci arresti per assenteismo

(Di martedì 10 aprile 2018) Avevano in un cassetto i badge dei colleghi e li timbravano quando erano assenti, erano organizzati in modo da coprirsi le spalle a vicenda, per questo per loro l'accusa è pesante: truffa continuata aggravata e per alcuni di loro anche di associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato. Sonoi dipendenti deldicoinvolti in questo caso.I carabinieri oggi hanno eseguito nei loro confronti un ordine di custodia cautelare in carcere ma con il beneficio dei domiciliari che è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Napoli. Si tratta di dipendenti che lavoravano al parcheggio multipiano del. L'accusa di associazione a delinquere riguarda sette deiarrestati, perché non solo timbravano i cartellini per conto dei loro colleghi assenti, ma c'era un accordo tra di loro per cui tenevano tutti i badge in un cassetto e ...