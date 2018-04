Comportarsi da belli o diventarlo davvero? Meglio amarsi un po’

vanityfair

(Di martedì 10 aprile 2018) È bello chi si comporta da bello. Penso a John Belushi piccolo tondo e irresistibile nei Blues Brothers, a certe dame sfiorite e fatali dei romanzi del Settecento, a una mia compagna di studi col doppio mento e i fidanzati fighissimi, a come sono fortunati quelli che si piacciono. Chi si sente bello lo diventa. Basta crederci. Magari John Belushi non è l’esempio migliore, visto che è morto di eroina a trentatré anni. Ma è stato un incidente. Gli smodati sono spericolati, e lui lo era. Diceva che «la gente non deve essere necessariamente perfetta, non deve seguire le regole, la maggior parte dei film fa sentire la gente inadeguata, io no». Aveva un grande fascino, ma non doveva volersi molto bene. O se ne voleva troppo e si viziava?da, o, come in quelle storie cliccatissime dei vari boxini punto it, come Jeffrey Kendall, il ventiseienne del ...