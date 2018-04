Commissione speciale | verso accordo Lega-M5s su Giorgetti Delrio ' Logica spartitoria'

Camera - istituita la Commissione speciale. Il leghista Giorgetti verso la presidenza - Delrio : “Pd ancora fuori” : E’ scontro anche sulla presidenza della commissione speciale della Camera. Mentre i partiti cercano, per ora invano, un’intesa in vista del secondo giro di consultazioni al Colle, le tensioni si concentrano su una delle ultime poltrone rimaste da assegnare. In pole c’è il leghista Giancarlo Giorgetti che, secondo le ultime ricostruzioni, potrebbe essere eletto con l’accordo tra M5s e centrodestra che già ha portato ...

Commissione speciale - Delrio 'Logica spartitoria'. Verso accordo Lega-M5s su Giorgetti : L'organismo, che sarà composto da 40 membri , 14 M5s, 8 Lega, 7 Pd, 7 Fi, 2 Fdi, 1 Misto, 1 Leu, dovrà occuparsi non solo del Documento di economia e finanza ma anche di tutte le leggi in scadenza. ...

Sulla Commissione speciale accordo centrodestra-M5s : Giorgetti verso presidenza : Prima i componenti della commissione che ogni gruppo dovrà comunicare entro domani alle 16 e poi, dopodomani alle 11, l'organo parlamentare si riunirà, nell'aula della commissione Bilancio alla Camera, per votare il presidente della commissione speciale per l'esame degli atti urgenti del governo. Prassi rispettata alla lettera dalla conferenza dei capigruppo, che si è riunita alla Camera per stabilire le modalità con cui verrà costituita la ...

Camera : istituita Commissione Speciale : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – istituita anche alla Camera con il via libera dell’Aula la commissione Speciale, che dovrà esaminare il Def e tutti gli atti ritenuti urgenti e trasmessi dal governo in attesa che inizino a lavorare le commissioni permanenti. Sarà composta da 40 membri: 14 M5S, 8 della Lega, 7 ciascuno per Pd e Forza Italia, 2 di Fratelli d’Italia, uno ciascuno per Gruppo Misto e Liberi e Uguali.I membri dovranno ...

Giancarlo Giorgetti presidente della Commissione speciale alla Camera : accordo M5s-Lega : accordo tra centrodestra e Movimento 5 stelle. Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega a Montecitorio, è destinato alla presidenza della commissione Speciale della Camera. Lo riporta l'agenzia di stampa Dire che cita fonti parlamentari del centrodestra.L'intesa, spiega un deputato, rientra nel discorso generale che si era fatto anche sulle presidenze delle camere e sul sostegno che Forza Italia, Lega e Fdi avevano garantito a Vito ...

Vito Crimi : “Rinuncio all’indennità aggiuntiva da presidente della Commissione speciale del Senato” : Vito Crimi rinuncia all’indennità aggiuntiva da presidente della commissione speciale per gli atti urgenti del Senato. Lo annuncia lo stesso esponente del Movimento 5 stelle con un post sulla sua pagina facebook. “È ormai noto a tutti che nel M5S rinunciamo alle indennità di carica aggiuntive per gli incarichi negli uffici di Presidenza. Pertanto non solo ho comunicato al Senato la mia volontà di rinunciare all’indennità di carica ...

Def - disputa sulla presidenza della Commissione speciale : M5S apre al Pd : Sul tavolo i quaranta della Commissione Speciale troveranno il Def, il documento di economia e finanza che prepara la legge di Bilancio, e i decreti attuativi della riforma delle carceri.

Parlamento - alla Commissione speciale presto il Def : Il presidente dell'organismo al Senato Vito Crimi , M5s, : 'noi pronti, non siamo più dei marziani' -

Sul Def prove di intesa : un grillino guiderà la Commissione speciale : In sostanza è tramontata l'idea di fare pressione sul ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan affinché nella versione minima del documento ci sia un accenno ad alcune priorità. Prima fra tutte ...

Senato - eletto il presidente della Commissione speciale è Vito Crimi M5S . Il Pd attacca '5Stelle acchiappatutto' : ROMA - Vito Crimi , Senatore del Movimento Cinque Stelle, è stato eletto presidente della Commissione Speciale del Senato che si è insediata oggi e che dovrà esaminare il Def e altri provvedimenti ...

Crimi presidente Commissione speciale - protesta il Pd. Pittella : “Metodo acchiappatutto inaccettabile” : Vito Crimi è il presidente della commissione speciale che come primo atto si occuperà del def, il Documento di economia e finanza. La commissione speciale è l’organismo temporaneo che si istituisce quando non c’è un governo insediato e si devono affrontare dei provvedimenti in scadenza. Crimi, eletto con 19 voti favorevoli su 27, è stato votato da Lega e Forza Italia, come affermato dal capogruppo azzurro in commissione Lucio Malan: ...

Crimi presidente Commissione speciale Senato - asse M5s-centrodestra : La commissione si occuperà anche del Def, il documento di economia e finanza. L'esponente M5s è stato eletto con 19 voti su 27: 9 dei componenti grillini della commissione ed altri 10 voti da ...

Crimi presidente della Commissione speciale in Senato che si occuperà del Def. Il Pd protesta : “Metodo acchiappatutto” : Il Senatore del M5s Vito Crimi è stato eletto con 19 voti (su 27) presidente della commissione speciale di Palazzo Madama. La commissione del Senato si insedierà martedì, dopo il voto dell’Aula per la sua istituzione. I vicepresidenti della commissione speciale saranno Giacomo Caliendo (Forza Italia) e Erica Rivolta (Lega) eletti rispettivamente con 9 e 12 voti. Segretari, infine, sono stati eletti Simona Malpezzi del Pd e Giovambattista ...