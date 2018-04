Come siete sotto le lenzuola? Ve lo dice il segno zodiacale

“Tutto molto diverso”. Isola dei Famosi - clamorosa trasformazione di Stefano De Martino. Ma vi siete accorti di Come è diventato l’ex marito di Belen da quando è in Honduras? Un cambiamento considerevole che non è sfuggito ai più attenti. Il gossip è scatenato : ecco cosa gli è successo : L’Isola dei Famosi di quest’anno ha una grande novità e ormai è cosa nota. Un inviato speciale, Stefano De Martino. E se all’inizio il ballerino sembrava un po’ “rigido” e ingessato, ormai si è sciolto e si trova molto a suo agio nei panni di inviato. In tanti, però, hanno notato un altro grande cambiamento di Stefano, oltre a quello nell’approccio con il suo ruolo di inviato. Stefano ha cambiato look. Sì, è vero. È più elegante, più sofisticato ...

Siete stufi dei popup sulle notifiche in Chrome? Ecco Come liberarsene : Se Siete stufi di pop up di Google Chrome che vi chiedono il permesso di abilitare o meno le notifiche per un determinato sito Internet, Ecco un modo decisamente semplice per disabilitarle, sia in versione desktop che in versione mobile. L'articolo Siete stufi dei popup sulle notifiche in Chrome? Ecco come liberarsene è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.