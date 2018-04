wired

: Come promuovere la diversità nelle pubblicità? - scoopscoop6 : Come promuovere la diversità nelle pubblicità? -

(Di martedì 10 aprile 2018) Dal ferro da stiro di Pandora al bambino di colore con la felpa H&M, quante volte negli ultimi mesi abbiamo vistosessiste, razziste o violente, chiedendocifosse possibile che agenzie di comunicazione e committenti non si vergognassero dei messaggi che stavano veicolando? “Serve formazione. Perché una cosa è certa: molto spesso anche i professionisti della comunicazione non si rendono conto di stare veicolando uno stereotipo”, racconta a Wired Emanuele Nenna, presidente di Assocom, che riunisce la agenzie di comunicazione italiane. L’associazione ha deciso di lavorare sul concetto disia internamente, organizzando corsi per i propri associati, sia esternamente, proponendo il tema per la prossimaProgresso. “Serve approfondire il tema in maniera più strutturata: cosa si intende per diversity? Quali sono i meccanismi che creano i pregiudizi?”, si ...